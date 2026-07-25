Entre sopaipillas y mate cocido, San Juan despide a los turistas con una nueva edición de Paseando por el Carrascal

Con el fin del receso invernal en varias provincias, San Juan despide a los turistas con una jornada a puro folclore, sabores locales y una propuesta que se disfruta en familia.

Durante los fines de semana de julio el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte llevó a cabo Paseando por el Carrascal, un evento que se volvió una tradición en la provincia. Con la intención de brindar una cálida bienvenida o compartir una emotiva despedida, la propuesta busca llegar a los turistas con lo mejor que tienen para ofrecer San Juan: la calidez de su gente.

Tras la cancelación del último fin de semana por la presencia de lluvias y bajas temperaturas, este sábado el sol acompañó y con el paso de las horas la gente comenzó a sumarse. Entre sanjuaninos que aprovecharon el sábado para salir a pasear, y turista que se encuentran transitando los últimos momentos en la provincia, el Carrascal y las inmediaciones de la Casa de Sarmiento comenzó a registrar movimiento.

Quien pasaba por la zona podía disfrutar de sopaipillas y mate cocido que se ofrecía de manera gratuita, para disfrutar de un desayuno bien sanjuanino. Para quienes lo desearan, también se ofrecía degustación de vinos locales, compartiendo las bondades de la vitivinicultura, la industria madre de San Juan.

El asesoramiento a los turistas sobre las distintas actividades que se realizan en la provincia en el marco del receso invernal, como los espacios que se pueden visitar y recorrer en el Gran San Juan también fueron aprovechados por los presentes para conocer las ofertas vigentes para este fin de semana.

Durante cada jornada acompañaron los emprendedores locales con sus distintas propuestas. Panificación sin tacc, plantas, marroquinería, cerámica, jabones artesanales y pintura en tela fueron parte de la feria de emprendedores. Además, hubo degustación de dulce de membrillo y de aceitunas sanjuaninas, con la posibilidad de poder comprar los productos regionales.