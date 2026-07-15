    • 15 de julio de 2026 - 06:54

    El sabor, ritmo y la esencia sanjuanina se comparte en una nueva edición de Paseando por el Carrascal

    El evento que se ha vuelto una tradición del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, regresa una edición más en el marco de las vacaciones de invierno. Los detalles.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Paseando por el Carrascal es un atractivo que una vez más vuelve a protagonizar las vacaciones de invierno en San Juan. Con una importante multiplicidad de actividades y ofertas, tanto turistas como sanjuaninos pueden disfrutar de una jornada distinta en el corazón de la ciudad de manera gratuita y en un escenario tan emblemático como es el ingreso a la Casa natal de Sarmiento.

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    Con el propósito de exponer la identidad local de una manera distinta y atractiva, la Peatonal Maestro de América será escenario el escenario ideal para quienes buscan un paseo al aire libre, contacto con la cultura sanjuanina y asesoramiento turístico sobre las distintas actividades que se realizan en la provincia en el marco del receso invernal, algunas de ellas gratuitas y para toda la familia.

    La actividad contempla la presencia de artistas locales del rubro de la música y la danza, quienes le otorgarán todo el color y el calor a las jornadas de invierno en San Juan con sus propuestas dinámicas y originales. Pero eso no será todo. Durante cada una de las jornadas en las que se llevará a cabo la propuesta los presentes podrán recorrer los puestos de distintos artesanos y emprendedores que estarán exponiendo sus creaciones, además de productos regionales.

    La actividad contará además con una representación teatral de Doña Paula, generando un espacio para descubrir el talento local.

    Qué se podrá disfrutar en Paseando por el Carrascal

    Durante cada día se procederá a la recepción y bienvenida de turistas que llegan para conocer la provincia por primera vez o que ya tienen a San Juan como destino de preferencia para esta época del año. La bienvenida contará con mate cocido, sopaipillas y productos regionales, dejando en lo alto los sabores locales.

    Además, se ofrecerán distintas degustaciones y asesoramiento sobre las rutas del vino y del olivo, dos clásicos locales que ponen en valor la importancia de estas actividades en San Juan. Así, durante varias horas la Peatonal Maestro de América será el hogar de los sabores, la cultura y las tradiciones sanjuaninas.

    El dato sobre Paseando por el Carrascal

    Teniendo en cuenta que la propuesta del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte se enmarca en el receso invernal se han dispuesto distintas fechas para la actividad.

    De manera libre gratuita turistas y familias sanjuaninas podrán acercarse a la Casa de Sarmiento los días 17, 18 y 19 de julio; como así también los días 23,24 y 25 de julio. El horario será de 9 a 14 horas.

    Tango, folclore y distintas propuestas artísticas se estarán compartiendo en cada jornada, demostrando la variedad y el gran nivel de talento que hay en San Juan. Por su parte el 18 de julio se hará la intervención teatral Doña Paula.

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