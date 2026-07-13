Murió Conce, la abuela de Nicolás Occhiato y así lo comunicó: "Fue la persona que más me enseñó"

La noticia sobre el fallecimiento de Concepción Conce Papasidero, abuela materna de Nicolás Occhiato, marcó un momento de fuerte impacto tanto en la vida personal del conductor como en la sensibilidad del público . Conce, quien comenzó a hacerse conocida por su aparición en las emisiones del Bailando y por su espontáneo carisma se convirtió en una figura entrañable para la audiencia televisiva y un pilar insustituible para su nieto.

Pablito Castillo presenta en San Juan su show "La Risa que me Parió" y ya están a la venta las entradas

El propio Occhiato eligió comunicar la noticia dos semanas después del desenlace, explicando la profundidad del vínculo y el proceso de duelo que atraviesa. El conductor relató que, aunque muchos espectadores le pedían ver a su abuela en videos o en el programa, la familia había optado por preservar la intimidad y cuidar a Concepción en sus últimos tiempos, priorizando el acompañamiento y el bienestar en la privacidad del entorno familiar. La exposición pública de Conce había sido siempre desde el afecto y la alegría compartida, pero en la etapa final se resguardó su salud lejos de las cámaras.

En palabras de Occhiato, la partida de su abuela representó no solo una pérdida familiar sino también la conclusión de una etapa marcada por la cercanía y la transmisión de valores. “Yo prácticamente me crié con ella. Fue la persona que más me enseñó, con las palabras y con los actos, con la forma de salir adelante cada vez que tenía un problema”, compartió el conductor, subrayando la presencia constante de su abuela en su formación y en su cotidianeidad.

La relación entre Nico y sus abuelos maternos tuvo un carácter singular y profundo. Desde su infancia, el conductor estuvo muy cerca de su abuela, debido a circunstancias familiares que lo llevaron a crecer en su casa, en un contexto de apoyo intergeneracional. Occhiato recordó que su madre lo tuvo a los veinte años, viviendo en un monoambiente en Ramos Mejía, mientras que la casa de la abuela era más amplia. Así, gran parte de su niñez transcurrió bajo el cuidado y la compañía de Concepción.

Entre las anécdotas más vívidas, Occhiato rememoró el “código secreto” que compartía con su abuela cuando debía ir al jardín de infantes. Si no tenía ganas de asistir, Concepción le ofrecía la posibilidad de ir juntos a la plaza, evadiendo la rutina escolar para disfrutar de momentos de juego. Esa complicidad fue una de las bases de la relación afectiva, y según el propio Nico, su madre nunca se enteró de esos episodios compartidos.

Durante una entrevista con Infobae, Occhiato expresó el peso emocional de su abuela en su vida, revelando que era poco proclive al llanto, pero que las palabras y gestos de Concepción lo conmovían profundamente. “Cuando mi abuela me dice: ‘Me diste 10 años más de vida’, a mí me destruye”, reconoció el conductor, en alusión al efecto positivo que la exposición mediática y la popularidad de su nieto tuvieron en el ánimo y vitalidad de la abuela.

La figura de Conce trascendió el ámbito familiar y se instaló en el imaginario colectivo del público gracias a sus apariciones en el Bailando. Las visitas al estudio y la naturalidad con la que se desenvolvía ante las cámaras la transformaron en una presencia querida, generando un lazo afectivo con la audiencia que se sostenía en la autenticidad y el humor espontáneo.

La exposición de la mujer en el medio televisivo no solo acompañó el crecimiento profesional de Occhiato, sino que también revitalizó su propio ánimo. La mujer, que atravesó distintas adversidades de salud, encontró en esos momentos de atención y cariño un motivo adicional para mantenerse activa. El neurólogo que la trataba, según relató Nico, llegó a sorprenderse por la mejoría que presentaba, pese a las limitaciones que implica una enfermedad degenerativa como el Parkinson. El profesional atribuyó ese progreso a la motivación y a la necesidad de tener objetivos concretos, como arreglarse para salir o pensar en las palabras que diría durante sus apariciones.

La historia de Concepción Papasidero está atravesada por distintas etapas de lucha y superación en materia de salud. En el pasado, enfrentó un “cáncer bravo” que logró superar y siempre mantuvo su actitud resiliente. En los últimos años, convivió con el diagnóstico de Parkinson, una enfermedad degenerativa para la que el tratamiento se enfoca en ralentizar el deterioro y sostener la calidad de vida.

El acompañamiento familiar fue clave para el bienestar de la mujer. Los neurólogos recomendaban mantenerla ocupada, motivada y con actividades que le permitieran proyectar objetivos a corto plazo. Nico relató que el entorno se esforzaba en darle amor, alentándola a levantarse, a salir de la cama, a arreglarse y a mantener la mente activa. Esta dinámica familiar fue, según el conductor, determinante para que su abuela presentara una mejoría inusual en su cuadro.

La convivencia con el Parkinson se fue complejizando por la aparición de otras enfermedades, que Occhiato prefirió no detallar. A pesar de las adversidades, Concepción se mantuvo rodeada de afecto y estímulos, sostenida por la presencia constante de sus seres queridos.

El ciclo de la vida y el duelo posterior fueron transitados en la intimidad, lejos de la exposición mediática que en otros momentos la tuvo como protagonista. Occhiato remarcó la necesidad de vivir ese proceso acompañado por su familia y por el equipo de trabajo en sus programas, quienes lo apoyaron durante las emisiones posteriores al fallecimiento.