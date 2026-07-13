Pablito Castillo presenta en San Juan su show "La Risa que me Parió" y ya están a la venta las entradas

El creador de contenidos y actor llegará al Teatro Sarmiento el próximo viernes 24 de julio con el espectáculo que estrenó este año en Villa Carlos Paz. Los precios de las entradas.

El actor y creador de contenidos Pablito Castillo llegará a San Juan con "La Risa que me Parió", el espectáculo con el que debutó esta temporada en los escenarios de Villa Carlos Paz y que ahora continúa su gira por distintas ciudades del país. La función será el viernes 24 de julio en el Teatro Sarmiento y las entradas ya se encuentran a la venta a través de entradaweb.com.

Con una comunidad de más de 20 millones de seguidores en sus plataformas digitales, Castillo se consolidó como una de las figuras más populares surgidas de las redes sociales. Su salto al teatro llegó este año con una propuesta que repasa su historia personal y reúne a algunos de los personajes que lo hicieron conocido, entre ellos La Pelo y el Sugar, en una sucesión de cuadros humorísticos.

El espectáculo también se destaca por su despliegue escénico. Además de Castillo, participan los actores Manuel Santos y Esteban Silva, en una puesta que incluye múltiples cambios de vestuario, escenografía y recursos técnicos que acompañan cada uno de los sketches.

Según explicó el propio artista, la intención fue trasladar al teatro una experiencia que vaya más allá de la función. "Queremos que el público viva un show de calidad, con mucha producción y preparado especialmente para que lo disfrute toda la familia. Nuestro objetivo es que se lleven un recuerdo inolvidable", señaló.

La presentación en San Juan forma parte de la gira nacional de "La Risa que me Parió", luego de una temporada de estreno en Villa Carlos Paz, donde el espectáculo convocó a miles de espectadores.