Vacaciones de invierno en San Juan: "Universo de Cerebros" llega al Chalet Cantoni

Una opción ideal para estas vacaciones de invierno donde combina entretenimiento y aprendizaje para disfrutar en familia.

En el marco de la agenda de vacaciones de invierno en San Juan, el Chalet Cantoni Casa Cultural se prepara para recibir una innovadora propuesta que cautivará a los más chicos. Este martes 14 de julio, a partir de las 16:00 horas, se presentará la obra “Universo de Cerebros”, una puesta en escena que une el arte escénico con la ciencia y los hábitos saludables.

La obra, pensada para disfrutar en familia (ATP), sigue la historia de Robbie, un joven cerebro que en su primer día de escuela aprende la importancia de mantenerse saludable. Bajo la guía del divertido Dr. Cerebron, los niños irán descubriendo a lo largo de la función hábitos fundamentales para el cuidado del cuerpo y la mente, todo a través de dinámicas interactivas y mucho humor.

Una parada obligada en la agenda cultural de San Juan El espacio cultural ubicado en Avenida Libertador Gral. San Martín Oeste (Rivadavia) continúa consolidándose como uno de los polos favoritos para el entretenimiento local. Con este Ciclo de Artes Escénicas, el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia busca acercar alternativas de calidad, accesibles y con un fuerte contenido educativo para mitigar el frío del receso invernal.

Quienes asistan no solo podrán disfrutar de la obra teatral, sino también recorrer los jardines y las muestras de artes visuales que actualmente visten al Chalet Cantoni, convirtiendo la tarde en un plan completo para las familias sanjuaninas.