    • 6 de julio de 2026 - 13:32

    Vacaciones de invierno: con plastilinas, brillantina y colores, los chicos se divirtieron y trabajaron valores

    Son los chicos que asistieron a las actividades que organizaron en el Centro Cívico por vacaciones de invierno.

    Los chicos arrancaron las vacaciones de invierno con actividades recreativas en el Centro Cívico.

    Los chicos arrancaron las vacaciones de invierno con actividades recreativas en el Centro Cívico.

    Foto:

    Daniel Arias
    Por Fabiana Juarez

    El hall central del Centro Cívico se convirtió en un taller de arte donde sobró la imaginación, la creatividad y el entusiasmo. Fue este lunes cuando los chicos asistieron a las actividades que organizaron diferentes áreas de Gobierno de San Juan para disfrutar de las vacaciones de invierno.

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    Vacaciones de invierno con relax

    Los chicos desafiaron el sueño para divertirse. A las 9 ya estaban listos para comenzar a desperezarse con algunos ejercicios de yoga kids planificados para iniciar la jornada de diversión. Tras una media hora de practicar diferentes posturas corporales y juegos de respiración, ya estuvieron listos y preparados para dar rienda suelta a su imaginación y creatividad.

    Tras la lectura del cuento ‘Palabras semillas’ que los hizo reflexionar sobre el respeto hacia los demás, el uso del lenguaje y el modo de comunicarse, los chicos accedieron a plastilinas de diferentes colores para confeccionar macetas y plantines que simbolizan todo lo aprendido con la lectura.

    Brillos y colores por la amistad

    La grilla de actividades continúo y los chicos no perdieron el entusiasmo en las propuestas. Llegó el turno de ‘regalar desde el corazón’ y los chicos coparon la mesa de trabajo donde estaban apiladas las hojas con dibujos para colorear con un objetivo muy especial: celebrar la amistad.

    Con lápices de colores y brillantina, los chicos pintaron y decoraron los dibujos a los que luego les sumaron una tarjeta que les entregarán a sus mejores amigos. Algunos trabajaron contrarreloj para terminar al menos dos de estos regalos especiales porque tienen ‘muchos amigos’.

    Más actividades en el Centro Cívico

    • Próximas fechas: lunes 13 y miércoles 8 y 15 de julio.
    • Horario: de 8,45 a 12,45.
    • Lugar: hall central del Centro Cívico.
    • Destinatarios: niños y niñas de 6 a 11 años.
    • Participación: las actividades son gratuitas y con cupo limitado.
    • Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ0QOPu4gMV6pKIWw3k_xOZlG4TFgLRHw8vxo9qdiBTwygAg/closedform

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