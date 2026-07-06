Vacaciones de invierno: con plastilinas, brillantina y colores, los chicos se divirtieron y trabajaron valores

El hall central del Centro Cívico se convirtió en un taller de arte donde sobró la imaginación, la creatividad y el entusiasmo. Fue este lunes cuando los chicos asistieron a las actividades que organizaron diferentes áreas de Gobierno de San Juan para disfrutar de las vacaciones de invierno.
Vacaciones de invierno con relax
Los chicos desafiaron el sueño para divertirse. A las 9 ya estaban listos para comenzar a desperezarse con algunos ejercicios de yoga kids planificados para iniciar la jornada de diversión. Tras una media hora de practicar diferentes posturas corporales y juegos de respiración, ya estuvieron listos y preparados para dar rienda suelta a su imaginación y creatividad.
Tras la lectura del cuento ‘Palabras semillas’ que los hizo reflexionar sobre el respeto hacia los demás, el uso del lenguaje y el modo de comunicarse, los chicos accedieron a plastilinas de diferentes colores para confeccionar macetas y plantines que simbolizan todo lo aprendido con la lectura.
Brillos y colores por la amistad
La grilla de actividades continúo y los chicos no perdieron el entusiasmo en las propuestas. Llegó el turno de ‘regalar desde el corazón’ y los chicos coparon la mesa de trabajo donde estaban apiladas las hojas con dibujos para colorear con un objetivo muy especial: celebrar la amistad.
Con lápices de colores y brillantina, los chicos pintaron y decoraron los dibujos a los que luego les sumaron una tarjeta que les entregarán a sus mejores amigos. Algunos trabajaron contrarreloj para terminar al menos dos de estos regalos especiales porque tienen ‘muchos amigos’.