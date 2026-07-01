Vacaciones de invierno en la Biblioteca Infantil Juan Pablo Echagüe, para disfrutar en familia

La Biblioteca Infantil Provincial Juan Pablo Echagüe preparó una variada agenda cultural para este receso invernal en San Juan , orientada al disfrute de toda la familia . Con entrada libre y gratuita en casi todas sus opciones, el espacio invita a sumergirse en la lectura, el juego tradicional y celebraciones colectivas muy especiales.

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Durante las dos semanas de vacaciones, la institución -ubicada en 25 de Mayo 463 oeste, Capital- abrirá sus puertas de lunes a viernes (y el sábado 18) por la mañana. Este horario matutino habitual está pensado para que grandes y chicos puedan conocer las instalaciones, disfrutar de la lectura en sala o en el patio , dibujar y, quienes lo deseen, asociarse para poder llevarse libros a casa. Cabe destacar que el establecimiento permanecerá cerrado desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de julio.

La grilla se complementa con actividades vespertinas. El miércoles 8 de julio, de 15:00 a 19:00 horas, la biblioteca se transformará con el "Festival Tanabata" . Esta colorida propuesta de cultura oriental contará con una feria, talleres de origami y dibujo, todo con entrada libre y gratuita.

La Biblioteca Infantil Juan Pablo Echagüe propone a chicos de todas las edades vivir maravillosas historias a través de la lectura.

Para la segunda semana, la agenda suma "Siestitas en la Echagüe" , programadas para el lunes 13 y el viernes 17 de julio de 15:00 a 18:00 horas. Estos encuentros gratuitos ofrecerán juegos tradicionales, rondas de poesía, dibujos y una gran selección de libros para compartir tardes diferentes y entibiadas por la cultura.

" Siempre apuntamos a actividades donde participe toda la familia . El año pasado, por ejemplo, nos encantó la participación de las familias en las Siestitas, se ponían a jugar al tutti frutti o a leer un cuento; es el hecho de tomarse una siesta para compartir", dijo a DIARIO DE CUYO la directora de la Biblioteca, Carlota Viviani. "Para mí la biblio es un lugar mágico. Y es un lugar muy tranquilo, los chicos están contenidos. Pueden llevarse una mantita, el mate... La idea es apropiarse del lugar y disfrutar de la lectura y de un momento en familia, porque no va el niño solo, siempre buscamos que vuelvan a compartir tiempo de calidad en familia", subrayó.

Arte, lecturas y juegos en familia, el fuerte de "Siestitas en la Echagüe"

Celebración de los los farolitos

Bajo la poética premisa "En medio de las noches más oscuras, arde con fuerza nuestro fuego interior", se presentará la "Celebración de los Farolitos". Esta propuesta especial se realizará los días martes 7 y miércoles 15 de julio a partir de las 17:00 horas. A diferencia del resto de la grilla de la biblioteca, es la única actividad arancelada ($10.000 por persona) y, con cupos limitados, requiere una inscripción previa obligatoria vía WhatsApp, al número 2644434793.

La experiencia, coordinada por Micaela Berbari y Micaela Vazquez, está inspirada en el simbolismo del invierno como una época de recogimiento donde la naturaleza invita a profundizar en la vida interior.

El encuentro se desarrollará enteramente al aire libre en el espacio verde de la biblioteca y está pensado para todas las edades. La jornada comenzará con el relato de un cuento, continuará con un taller artesanal donde cada participante diseñará y armará su propio farolito, y culminará con el momento central de la velada: canciones y rondas comunitarias alrededor de una gran fogata para celebrar la luz en medio de la oscuridad.

El cronograma del receso invernal

Primera semana

Lunes, martes y miércoles: de 8:00 a 13.30 h, espacio para conocer la biblioteca, leer en la sala o en el espacio verde, dibujar y, si se quiere, hacerse socio y llevarse libros a casa.

Martes 7: “Celebración de los farolitos”, de 17:00 a 19:00 h ($10.000).

Miércoles 8: “Festividad de Tanabata”, con taller origami dibujo feria y cultura oriental; de 15:00 a 19:00 h.

Jueves 9 a sábado 11: cerrado.

Segunda semana

De lunes a viernes: de 8:00 a 13.30 h (ídem primera semana)

Lunes 13 y viernes 17: “Siestitas en la Echagüe”, con juegos tradicionales, libros, dibujos, poesía; de 15:00 a 18:00 h.

Miércoles 15 de julio: “Celebración de los farolitos”, de 17:00 a 19:00 h ($10:000)

Sábado 18: de 10:00 a 13:00 h (ídem de lunes a viernes)

Libros todo el año

Para quienes deseen extender la magia de la literatura más allá del receso invernal, la institución recuerda que asociarse es un trámite completamente gratuito. El registro se puede realizar de manera sencilla durante los horarios de atención matutina de las vacaciones (de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas, y el sábado 18 de julio de 10:00 a 13:00 horas) en la sede de la Biblioteca (25 de mayo 463 oeste, Capital), presentando la siguiente documentación obligatoria:

Fotocopia del DNI: en el caso de los menores de edad, se debe presentar tanto la copia del documento del niño o niña como la de un adulto tutor.

Foto tipo carnet: una fotografía reciente para el registro institucional.

Boleta de servicios: un impuesto o servicio donde figure de forma clara el domicilio actual de la persona que se asocia.

Hacerse miembro de la Biblioteca Juan Pablo Echagüe abre las puertas a un excelente beneficio: con el carnet activo, las familias tienen la posibilidad de llevarse en préstamo hasta 3 libros a casa por un período de 15 días, permitiendo que las mejores historias sigan acompañando los días de invierno.

Para obtener más información, consultar el Instagram de la Biblioteca Juan Pablo Echagüe.