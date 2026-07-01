"Muñeco" en concierto: ¡del universo del teatro de clown a su primer concierto con banda y todo!

¿Estás buscando algo nuevo para experimentar? Después de años de recorrer los escenarios del universo teatral del clown, "Muñeco" dará un paso inesperado: se convertirá en... ¡cantanteeeee!. Creado e interpretado por la artista sanjuanina Pauli García Fleury , el entrañable payaso estrenará su primer concierto con banda en vivo.

El regreso de un clásico: Expresión Contemporánea vuelve en vacaciones con "Sueños del Corazón"

Será una original propuesta que combinará música, humor y emoción este sábado 4 de julio de 2026 en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario de San Juan.

"Muñeco nace luego de muchos años de trabajo en la técnica del clown. Más que un personaje es un clown", explicó García Fleury a DIARIO DE CUYO sobre esta creación que comenzó a tomar forma a partir de un extenso proceso de formación y exploración artística. "Muñeco nace luego de muchos años de trabajo en la técnica del clown. Más que un personaje es un clown", explicó García Fleury a DIARIO DE CUYO sobre esta creación que comenzó a tomar forma a partir de un extenso proceso de formación y exploración artística.

El recorrido empezó en 2010. "Pasé muchos años estudiando, dirigiendo y aprendiendo clown. En 2024 me animé a hacer clown y apareció Muñeco por primera vez en Teatro Tomado , obra premiada en la Teatrina", recordó. "En aquella experiencia, el personaje se presentó como alguien "obsesivo, meticuloso, con el orden y la limpieza, apasionado, efusivo, enamoradizo y pocas pulgas", evocó Pauli como una especie de hada madrina. "En aquella experiencia, el personaje se presentó como alguien "obsesivo, meticuloso, con el orden y la limpieza, apasionado, efusivo, enamoradizo y pocas pulgas", evocó Pauli como una especie de hada madrina.

El paso a paso de "Muñeco"

Con el tiempo, "Muñeco" fue creciendo y sumando nuevas facetas. Junto a Caco recorrió distintos escenarios de la provincia con puestas de música y humor para toda la familia hasta que llegó la oportundad de subir a la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Más tarde llegó otro desafío: ser protagonista de "El viento los trae y el circo los acurruca", una obra de clown y circo escrita por Federico Lucero.

"Ahí se lo ve bastante arrebatado, egocéntrico, un tanto egoísta. Él debe aprender a compartir, escuchar, dejarse ayudar por otros y a construir paso a paso", describió la hacedora.

Para García Fleury, las contradicciones son precisamente las que vuelven tan cercano al personaje. "Los payasos pueden sorprendernos mucho con sus formas de ser. Juegan, viven, gozan y sufren de acuerdo al contexto. El payaso juega con la emoción y la sorpresa, se puede enamorar de algo y al otro instante odiarlo con todas sus fuerzas".

Y agrega: "Muñeco es muy apasionado, ansioso, efusivo, tierno, comprometido, por momentos correcto, por momentos caprichoso, un tanto creído y otro tanto inseguro". Muñeco es muy apasionado, ansioso, efusivo, tierno, comprometido, por momentos correcto, por momentos caprichoso, un tanto creído y otro tanto inseguro".

Del escenario del teatro al universo del canto

Un concierto para cantar y emocionarse

Todas esas características desembocarán ahora en una nueva experiencia artística. El espectáculo reunirá a "Muñeco" y una banda de músicos en vivo para interpretar canciones populares que forman parte de la memoria colectiva.

"Este 2026 decidimos hacer su primer concierto. 'Muñeco' es la voz principal de un show para disfrutar cantando y encender la pasión", adelantó García Fleury acerca de la iniciativa que tendrá como músicos a Checho Moreno en batería, Martín Bustos Nieto en guitarra, Mai Oliva en coros, Lucas Martínez en saxo y Gonzalo "Pirucho" en bajo.

La primera presentación será este sábado a las 21:30, en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

"El primer concierto tiene lugar en el Teatro del Bicentenario. Está apuntado para un público joven y adulto, por las canciones y temáticas abordadas, pero no excluye a niños, por supuesto serán bienvenidos", señaló la artista.

La propuesta tendrá una segunda función durante las vacaciones de invierno, el próximo martes 7 de julio a las 18:00 en el Teatro Sarmiento.

El objetivo del señor "Muñeco"

Con humor y sensibilidad, "Muñeco" iniciará una nueva etapa artística en la que el clown se convierte en cantante sin perder la esencia que lo caracteriza y recorriendo distintos géneros con versiones de artistas como Fito Páez, Charly García, Soledad Pastorutti, Cristian Castro, Miranda! e Intoxicados, transformando cada canción en una oportunidad para el encuentro.

"Aquí el público no será un simple espectador: será parte activa de una celebración colectiva donde cantar, emocionarse y compartir se vuelven parte fundamental de la experiencia.

La historia de 'Muñeco' es la de una persona común que se anima a perseguir un deseo profundo. En ese recorrido aparecen los miedos, las dudas y las caídas, pero también el amor, la amistad y el acompañamiento de quienes ayudan a sostener la pasión cuando parece apagarse. ¡Y pum volver a encenderse!

Así nace este concierto: como una invitación a volver a conectar con aquello que nos mueve y nos mantiene vivos", reflexionó su ideadora y no viene mal mirar hacia dentro a veces ¿No?.

Las claves para no perderse los espectáculos