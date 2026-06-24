    • 24 de junio de 2026 - 12:27

    El Festival DivertiTeS vuelve a encender las vacaciones de invierno

    Del 9 al 19 de julio, teatro y marionetas de Mendoza, Tandil y San Juan desfilarán por el Espacio TeS, con una cartelera para toda la familia.

    El Festival DivertiTeS tendrá una nueva edición en julio, con atrapantes historias y personajes.&nbsp;

    El Festival DivertiTeS tendrá una nueva edición en julio, con atrapantes historias y personajes. 

    Foto:

    Por Estela Ruiz M.

    San Juan, Mendoza y Tandil serán las protagonistas de la nueva edición del DivertiTeS, el festival de teatro y títeres que se desplegará durante las vacaciones de invierno en la provincia. El Espacio Teatral Títeres en Serio será el escenario donde se presentarán tres obras , para disfrutar en familia, con funciones del 9 al 19 de julio.

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    Este festival independiente y autogestivo se consolida una vez más como una de las propuestas culturales y recreativas de la temporada invernal en la provincia. "DivertiTeS nació del deseo de acercar a las familias de San Juan propuestas escénicas que muchas veces no encuentran lugar en los circuitos más habituales. Desde el comienzo apostamos por el teatro de títeres, objetos, marionetas y otras formas de contar, entendiendo que el arte también puede ser un espacio de encuentro entre generaciones", comentó a DIARIO DE CUYO Edita Sigalat, una de las organizadoras del encuentro, junto a David Gardiol. "Con los años, el festival fue creciendo junto a la comunidad y hoy forma parte de las vacaciones de invierno de muchas familias. Más que una programación de espectáculos, buscamos construir una experiencia donde el teatro sea una excusa para compartir tiempo juntos", agregó, y destacó "el trabajo colectivo de artistas, técnicos, colaboradores, instituciones y públicos" que han hecho posible cada edición del encuentro, y también al Instituto Nacional del Teatro y organismos públicos "que reconocen el valor de estas propuestas culturales".

    "Desde el Espacio Teatral Títeres en Serio seguimos impulsando este proyecto con la misma convicción de sus comienzos: que el encuentro alrededor de una historia compartida sigue siendo una experiencia necesaria", sumó Sigalat, para quien "hoy DivertiTeS es, sobre todo, una invitación a encontrarnos".

    Festival DivertiTeS: entradas

    Todas las propuestas se llevarán a cabo en las instalaciones del Espacio Teatral Títeres en Serio - TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia). La entrada individual general tiene un valor de $15.000, mientras que se puede aprovechar la promo anticipada online, con 2 entradas por $20.000. Las localidades ya se pueden adquirir ingresando al sitio web oficial de la ticketera: https://www.entradaweb.com.ar

    Títeres y teatro: la cartelera

    ¿Dónde está Borondongo?(Mendoza)

    • Fechas y horario: jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de julio a las 18:00 h

    • Sinopsis: Una tierna y divertida historia donde la misteriosa desaparición de Borondongo desencadena una aventura inolvidable llena de humor, canciones pegadizas y personajes entrañables que cautivarán a los más pequeños.

    • Elenco y género: espectáculo de teatro de marionetas de hilo.

    La verdadera historia de Caperucita y el Lobo (San Juan)

    • Fechas y horario: domingo 12 y domingo 19 de julio a las 18:00 h

    • Sinopsis: Una desopilante y renovada adaptación musical del clásico cuento infantil de siempre. A través de sus canciones y enredos, la trama invita a reflexionar en familia sobre el cuidado del medio ambiente y la enorme importancia de vivir en armonía con la naturaleza.

    • Elenco y género: comedia musical producida e interpretada por el elenco local Stars.

    CHAFA y la Oveja Indomable (Tandil, Buenos Aires)

    • Fechas y horario: jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de julio a las 18:00 h

    • Sinopsis: La conmovedora historia de CHAFA, un tierno conejo violeta sumamente soñador, que se prepara con mucha dedicación para competir en una importante carrera mientras en el camino conoce a una oveja muy particular que cambiará sus planes.

    • Elenco y género: obra de teatro de títeres y objetos proveniente de la ciudad de Tandil.

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