El Festival DivertiTeS vuelve a encender las vacaciones de invierno

San Juan, Mendoza y Tandil serán las protagonistas de la nueva edición del DivertiTeS, el festival de teatro y títeres que se desplegará durante las vacaciones de invierno en la provincia. El Espacio Teatral Títeres en Serio será el escenario donde se presentarán tres obras , para disfrutar en familia, con funciones del 9 al 19 de julio.

Este festival independiente y autogestivo se consolida una vez más como una de las propuestas culturales y recreativas de la temporada invernal en la provincia. "DivertiTeS nació del deseo de acercar a las familias de San Juan propuestas escénicas que muchas veces no encuentran lugar en los circuitos más habituales. Desde el comienzo apostamos por el teatro de títeres, objetos, marionetas y otras formas de contar, entendiendo que el arte también puede ser un espacio de encuentro entre generaciones", comentó a DIARIO DE CUYO Edita Sigalat, una de las organizadoras del encuentro, junto a David Gardiol. "Con los años, el festival fue creciendo junto a la comunidad y hoy forma parte de las vacaciones de invierno de muchas familias. Más que una programación de espectáculos, buscamos construir una experiencia donde el teatro sea una excusa para compartir tiempo juntos", agregó, y destacó "el trabajo colectivo de artistas, técnicos, colaboradores, instituciones y públicos" que han hecho posible cada edición del encuentro, y también al Instituto Nacional del Teatro y organismos públicos "que reconocen el valor de estas propuestas culturales".