El profundo dolor de Alejandro Fantino por la muerte de su madre: "No quedó nada sin decirnos"

El periodista Alejandro Fantino atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras el fallecimiento de su madre, Chita , a quien despidió con un mensaje cargado de emoción y gratitud. La noticia impactó tanto en el entorno íntimo del periodista como en el ámbito mediático, donde el conductor es una figura reconocida y querida.

“ Toca agradecerte mamita.. agradezco todo lo que has hecho por mí. Tu enorme confianza apoyando y dándome libertad para verme salir tan rápido de nuestra casa buscando mi destino desde chico sin que el miedo o la desesperanza embargara mi alma adolescente”, escribió el conductor en un sentido posteo en sus redes.

El periodista sumó una larga partida de agradecimientos para Chita, correspondientes a diferentes momentos de su vida: “Gracias por cuidarme cuando papá se iba a la cosecha. Gracias por haberme ayudado cuando te lo pedí. Gracias por la vida que me diste. Gracias por el amor con el que abrazaste a tus nietos que son mis hijos y parte de tu sangre. Gracias por tus sentimientos para con mi familia armada con el amor de mi vida que es Conita. Gracias por decirme siempre cosas lindas de ella cuando estábamos solos. Gracias por los besos a Beltrán y a Nahuel ”, enumeró, incluyendo a su esposa Coni Mosqueira y a sus dos hijos.

“Se va una mamá al cielo.... pero queda ‘la mamá’ esa que va a seguir cuidándonos espiritualmente siempre. Te vamos a extrañar... pero ya sos parte del espíritu de la Virgen María que es la mamá de todos. Te amo fuerte y sabes que no quedó nada sin decirnos y eso nos hace vibrar con más amor que nunca”, agregó con una mirada hacia el plano espiritual.

A lo último, mencionó a su padre Jorge, fallecido en 2020, y le dejó un último pedido: .“Buen viaje... ¡salúdame a papi y decile que a Beltrán lo voy a sacar islero y estrellero como él quería ! Y voy a rezar especialmente para que estés con tu papá y tu mamá y converses y te rías con ellos todo lo que no pudiste en este plano. Descansá en paz mamita linda, DE NUEVO GRACIAS POR TODO”, cerró.

Fantino nunca ocultó la importancia de su madre en su vida diaria. Cada visita a Santa Fe era una ocasión para reconectar con sus raíces y con la figura de Chita, a quien describía como una persona de gustos y costumbres poco habituales para su generación.

Cada tanto, el santafesino se mostraba en redes con su mamá, aunque por lo general resguardaba el vínculo para el ámbito privado. Una de las anécdotas más comentadas en redes y medios surgió cuando reveló que la mujer era fanática de la banda estadounidense Slipknot. Según el propio periodista, su madre llegó a ver en vivo a la banda de heavy metal, y dejó el veredicto para su público. “Chita es fanática de Slipknot, los vio en Arizona en el 98, así que habrá que creer”, contó Fantino en una oportunidad, dejando en claro el espíritu libre y curioso de su madre.

Estos recuerdos aportan una dimensión entrañable a la figura de Chita, y muestran cómo el periodista valoraba tanto los momentos compartidos como las sorpresas que le regalaba la personalidad de su madre.

La manera en que Alejandro recordaba a su madre incluía elogios a su creatividad y su modo de ver la vida. En el Día de la Madre de 2021, el periodista le dedicó un mensaje público que sintetizaba la admiración y el cariño que sentía: “¡El único Martín Fierro que vale es el que te ganaste como madre! Sos crack. Me diste libertad y me cargaste en mi mochila los mapas para no perderme en la vida. Gracias por todo y vamos por más día a día”.

Chita fue descrita por su hijo como una mujer creativa, libre y generosa en sus enseñanzas. Fantino destacaba que le otorgó la autonomía necesaria para enfrentar los desafíos de la vida y la confianza para tomar sus propias decisiones.

A fines de 2023, Fantino protagonizó otro episodio emotivo al anunciar en su programa que sería papá nuevamente, junto a su esposa Coni Mosqueira. La noticia fue recibida con entusiasmo por parte de su equipo periodístico, quienes no dudaron en felicitar a la pareja en vivo.

Luego del anuncio, la pareja decidió viajar a Santa Fe para compartir la noticia personalmente con su madre. El reencuentro quedó registrado en un video que el propio periodista subió a sus redes sociales. En la grabación, puede verse el momento exacto en que Chita recibe la noticia: su hijo volvería a ser papá.

La reacción fue instantánea y emotiva. “No lo puedo creer”, se escucha decir a Chita en el video, mientras las lágrimas surgen espontáneamente. Fantino explicó que, al ver llorar a su madre, su esposa Coni dejó de grabar para acompañarla en la emoción, agregando emojis de corazones y caras sonrientes para transmitir la felicidad del momento.

Ese instante se transformó en uno de los recuerdos más recientes y valiosos para el periodista, quien siempre resaltó el valor de compartir las noticias importantes de su vida con su madre. La muerte de Chita deja una huella profunda en la vida de Fantino, marcada por anécdotas, enseñanzas y gestos de amor que el periodista supo compartir con su audiencia.

En junio de 2020, el conductor de Neura había despedido a su padre Jorge, con un sentido posteo en redes, con fotos y anécdotas de una vida juntos. Las jornadas eternas de pesca, los mates y las largas sobremesas, y la vida en el campo como toda cotidianeidad: “Decirte que no te voy a extranar seria mentirte papa”, sintetizó Fantino en aquella oportunidad.