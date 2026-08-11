Aseguran que Luck Ra ya tiene nuevo amor tras haber dejado a La Joaqui

Luck Ra sigue en boca de todos por haber dejado a La Joaqui, a quien invitó a un viaje de siete días para ponerle punto final al noviazgo. La ruptura se dio a la cuarta noche, y ahora salió a la luz un rumor escandaloso que explicaría por qué eligió la ruptura.

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Según Juan Etchegoyen, el cordobés tendría un nuevo amor en Madrid, la misma ciudad donde citó a su entonces pareja para comunicarle el deseo de tomar un camino diferente.

El encargado de dar los detalles fue el periodista español Roberto Antolín, que al aire de Mitre Live disparó: “Ella no está al tanto y puede que se entere por nosotros”.

Luego, agregó: “He estado investigando e indagando en Madrid por esta situación y lo que me han dicho es que hay un motivo personal que lo ha llevado a Luck Ra a estar tantos días aquí. Durante la relación con la Joaqui estuvo viéndose con otra persona en España y es una mujer que vive en Madrid”.

Por último, dio por hecho la infidelidad a Joaquina, que en varios programas se quebró al repetir que el cuartetero era el amor de su vida.

“Hace un tiempo Luck Ra empezó a salir con una mujer mientras estaba en una relación con La Joaqui. Esta persona ha sido su amante en el instante que él estaba con Joaqui. Madrid es una ciudad pequeña y todo se sabe”, cerró.

La Joaqui contó cuánto costó el regalo que Luck Ra le hizo antes de dejarla

La Joaqui sigue dando detalles de su separación de Luck Ra, con quien estuvo de novia dos años. Este sábado se presentó en PH Podemos Hablar (Telefe) y reconoció que fue una gran sorpresa que él la dejara, pero confirmó que hubo un episodio que detonó todo.

Si bien no quiso profundizar en esa situación, sí reveló que el músico le hizo un costosísimo regalo antes del abrupto final: un ramo de rosas de 2 millones de pesos.

En las redes, sus seguidores no tardaron en interpretar que ese obsequio era el mismo que incluyó un muñeco de Stitch que el cordobés le dio antes de emprender viaje a Estados Unidos para seguir a la Selección argentina.