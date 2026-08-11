Luck Ra rompió el silencio tras su separación de La Joaqui: "Ya soy adulto"

Después de varios días de rumores, versiones cruzadas y mensajes que alimentaron las especulaciones, Luck Ra decidió romper el silencio y referirse públicamente al momento que atraviesa tras su separación de La Joaqui.

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La ruptura entre los artistas fue confirmada a fines de julio, luego de varias semanas en las que las señales de una crisis habían comenzado a llamar la atención de sus seguidores. Finalmente, ambos comunicaron que habían decidido tomar caminos separados y remarcaron que se trató de una decisión atravesada por el respeto, el cariño y el deseo de transitar el duelo con privacidad.

En los últimos días, La Joaqui se expresó en distintos espacios sobre el difícil momento personal que atraviesa. Ahora fue el turno de Luck Ra, quien utilizó sus redes sociales para hacer algunas aclaraciones y pedir que se respete su proceso.

En primer lugar, el cantante hizo referencia a su edad y, con un tono directo, comenzó su descargo: "Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28". Luego, dejó en claro cómo pretende atravesar esta etapa después del final de su relación: "Busco un duelo tranquilo, privado, en paz. Ya soy adulto".

Una de las frases que más llamó la atención llegó cuando decidió referirse a Tuli, frente a las versiones que habían comenzado a vincularla con la separación. Sin vueltas, Luck Ra aseguró: " Ya se dijo, pero aún no salio de mi boca. Con Tuli no paso absolutamente nada".

De esta manera, el cantante buscó despejar cualquier especulación alrededor de una supuesta tercera persona y marcar distancia de las versiones que circularon en redes sociales durante los últimos días.

Fiel a su estilo y con una cuota de humor sobre sí mismo, también respondió a los comentarios que recibió en medio de la exposición mediática: "Sí, ya se que soy mas feo que pisar bosta descalzo".

Por último, volvió a insistir con su intención de transitar este momento de una manera tranquila, sin alimentar conflictos ni quedar envuelto en nuevas polémicas: "No busco andar desacatado".

El mensaje de Luck Ra llega en un momento especialmente sensible para ambos. Tras más de dos años de relación, la pareja decidió ponerle punto final a su historia y pidió comprensión a sus seguidores y a los medios para poder atravesar el duelo con el menor dolor posible.