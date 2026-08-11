La millonaria cifra que ofreció Morla a los herederos de Maradona para suspender el juicio por las marcas

El abogado Matías Morla, quien fue uno de los principales apoderados de Diego Maradona , realizó una oferta de $150 millones a los herederos del ex futbolista en el marco de la causa en la que está acusado por presunta defraudación por administración fraudulenta .

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La propuesta fue presentada con el objetivo de obtener la suspensión del juicio a prueba , conocida como probation, en el expediente que analiza el manejo de los negocios vinculados con la marca y el nombre de Maradona.

La defensa de Morla, integrada por los abogados Mauricio D’Alessandro y Rafael Cúneo Libarona , presentó la propuesta ante el juez Juan Giudice Bravo , integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N°17.

El ofrecimiento contempla el pago de $150 millones en seis cuotas mensuales y consecutivas de $25 millones . Según quedó establecido en la presentación, la primera cuota sería abonada dentro de los diez días hábiles posteriores a una eventual concesión de la probation.

La defensa también planteó que el conflicto investigado tiene un carácter patrimonial y privado y sostuvo que no existiría un perjuicio sobre intereses generales de la sociedad. En ese sentido, argumentó que el Ministerio Público Fiscal no habría formulado requerimiento de elevación a juicio al considerar que la conducta investigada no constituye delito.

Además de la compensación económica, el ex apoderado de Maradona propuso cumplir trabajos comunitarios en una institución de bien público como parte de las reglas de conducta que eventualmente determine la Justicia.

En el escrito, sus abogados hicieron referencia también a la situación personal y económica de Morla. Señalaron que trabaja como abogado, que posee un estudio jurídico que representa su principal fuente de ingresos y que tiene a su cargo el mantenimiento de sus tres hijos, además de afrontar una cuota alimentaria.

Quiénes son los herederos de Diego Maradona

Los herederos reconocidos de Diego Maradona son Dalma, Gianinna, Jana, Diego Armando Junior y Diego Fernando. La causa se inició a partir de denuncias vinculadas con el manejo de los derechos comerciales asociados al nombre y la imagen del exjugador.

Los denunciantes sostienen que fueron apartados de los beneficios económicos generados por la explotación comercial de la marca “Maradona” y cuestionaron la estructura utilizada para administrar esos derechos.

El expediente analiza el funcionamiento de Sattvica S.A., sociedad que concentraba derechos comerciales vinculados a la marca Maradona y que, según la acusación, estuvo bajo el control de Morla y otras personas durante los últimos años de vida del futbolista.

La querella sostiene que esa estructura permitió mantener los derechos comerciales fuera del alcance de los herederos y que, tras la muerte de Diego, sus hijos quedaron privados de los ingresos derivados de la utilización de su nombre e imagen.

La investigación también puso bajo la lupa el traspaso del control de Sattvica S.A. a Claudia Nora Maradona y Rita Mabel Maradona, hermanas de Diego, quienes no fueron reconocidas como herederas en el proceso sucesorio.

Para los denunciantes, esa operación habría contribuido a mantener a los hijos de Maradona al margen de los beneficios económicos obtenidos a partir de la explotación de las marcas vinculadas al Diez.

La probation también fue solicitada por otros acusados

El pedido presentado por Morla no es el único dentro del expediente. La defensa también solicitó la suspensión del juicio a prueba para Maximiliano Pomargo, asistente de Maradona y cuñado de Morla, y para Rita y Claudia Maradona, hermanas del ex futbolista.

La causa había sido elevada a juicio oral a fines de abril por la entonces jueza nacional en lo Criminal y Correccional Rita Molina, luego de las presentaciones realizadas por los hijos de Diego.

Ahora, la Justicia deberá analizar el pedido de probation y la propuesta económica realizada por Morla antes de definir si corresponde aceptar la suspensión del juicio a prueba en esta causa.