Jaime Muñoz firmó con Sony Music: "No esperaba esto tan rápido"

“Hoy comienza una nueva etapa en mi vida y en mi carrera. Con muchísima emoción quiero compartir con ustedes que firmé con Sony Music Argentina Argentina. ”. Con esas palabras, que tipeó en sus redes sociales, Jaime Muñoz, el joven cantante sanjuanino que tuvo un destacdo paso por La Voz Argentina 2025, dio la gratísima noticia.

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“Con Sony venimos hablando desde diciembre, ha sido algo que se viene preparando hace bastante. Y bueno, gracias a Dios se dio, con tiempo, con paciencia, y con mi familia”, dijo a DIARIO DE CUYO el artista local.

“La verdad que no esperaba esto tan rápido, porque muy pocos participantes han recibido un contrato de una discográfica o un sello grande , han sido tres los que han recibido propuestas de algo grande y yo estoy incluido entre esos tres y p ara mí es un placer poder hacer esto, lo que amo , con lo que he crecido, con lo que he vivido, y estoy muy contento de poder hacerlo en familia ¿no?”, declaró en relación al trabajo que ya está ejecutando en Capital Federal.

Jaime Muñoz compartió en redes la noticia e imágenes de su alianza con Sony Music

Parte del acuerdo, junto a su padre -Esteban Muñoz, “El duende de la guitarra”- y su tío Angelo Muñoz, Jaime graba un disco , del que no puede decir mucho todavía, y que le llevará una semana más por aquellos pagos.

“Es un disco de todo un poco, con mi familia. La verdad es que está bastante diverso, bastante amplio el repertorio, para que esté para todos los gustos y toda la gente ”, adelantó. “Lleva tango, valses, chacarera, escondido, chamamé, baladas, rancheras mexicanas… tiene literalmente de todo un poco”, apuntó Muños, quien ratificó que, de ahora en más, “todas las grabaciones que haga ahora le pertenecen a Sony Music”.

Algunas de las significativas postales en la discográfica, que el cantante sanjuanino posteó en redes

“Este contrato para mí es un antes y un después en mi carrera, como lo fue La Voz en su momento. Pienso que las cosas se dan por algo y que todo esfuerzo tiene su recompensa”, valoró Jaime.

Jaime Muñoz, junto a su padre Esteban y su tío Angelo

El comunicado de Jaime Muñoz

“Hoy comienza una nueva etapa en mi vida y en mi carrera.

Con muchísima emoción quiero compartir con ustedes que firmé con Sony Music Argentina.

Hace apenas un año, La Voz Argentina cambió mi vida y me abrió puertas que nunca imaginé que se abrirían tan rápido. Desde entonces, todo lo que pasó fue una confirmación de que este sueño vale la pena.

Hoy doy un paso enorme y lo hago con la misma ilusión con la que empecé: seguir haciendo música, creciendo y llevando mis canciones cada vez más lejos.

Pero si hay algo que tengo claro es que este logro no lo construí solo.

Quiero agradecer especialmente a mi familia, por estar desde el primer día, por sostenerme en los momentos buenos y en los no tan buenos, por acompañar cada decisión, cada viaje, cada ensayo y cada sueño. Gracias por confiar en mí incluso cuando yo mismo tenía dudas y por enseñarme que detrás de cada logro hay esfuerzo, paciencia y amor.

Gracias también a mis amigos, músicos, compañeros y a todas las personas que estuvieron cerca durante este último año. A quienes me dieron una palabra de aliento, me ayudaron, me acompañaron, compartieron una fecha, una canción o simplemente estuvieron ahí. Cada uno dejó una huella en este camino.

Y gracias, por supuesto, a todos ustedes que me siguen, me escuchan, comparten mi música y me hacen sentir que todo esto tiene sentido.

Hoy tengo la enorme alegría de comenzar este nuevo capítulo junto a Sony Music Argentina.

Estoy feliz, agradecido y, sobre todo, con muchísimas ganas de todo lo que viene.

Gracias por ser parte de este camino. Esto recién empieza”.

Un gran paso por La Voz Argentina

Jaime quedó al borde de la gran final de La Voz Argentina en octubre de 2025 tras disputar la semifinal del certamen. Su despedida no pasó desapercibida: antes de decir adiós, regaló uno de los momentos más conmovidos de la edición al subir al escenario acompañado por su padre.

Padre e hijo interpretaron el clásico tango Naranjo en flor, de Homero y Virgilio Expósito. La destreza musical y la profunda carga afectiva conmovieron hasta las lágrimas a los presentes, en especial a Lali Espósito, coach del sanjuanino. "Qué orgullo este niño... Debe ser muy zarpado ver cómo un hijo cumple un sueño. Me emociona ver a un padre acompañando en una semifinal a semejante bestia", expresó la artista.

“Más que un orgullo, es un honor poder acompañar a mi hijo en estas instancias”, dijo “El Duende”. “Esto lo hacemos todos los días en casa. Mi primer escenario fue por él; soy todo lo que soy gracias a él”, agregó Jaime.

Entre elogios y calurosos aplausos, Jaime se despidió del programa, que -talento mediante- lo puso en boca de todos… y en la mira de Sony.