    • 10 de agosto de 2026 - 22:56

    Muerte de Jorge Messi: se conoció el primer mensaje de la mamá de Lionel Messi tras la muerte de su esposo

    Celia Cuccittini compartió sus sentimientos a través de unas palabras que le hizo llegar a una periodista. Jorge Messi tenía 68 años.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, expresó su dolor por la muerte de Jorge Messi, su esposo y padre de sus cuatro hijos. Lo hizo a través de un mensaje que mandó este lunes a un programa de televisión.

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    “Solo le pido a dios que me ayude a afrontar esto lo mejor posible”, escribió la mujer en un mensaje de texto que la periodista Marina Calabró leyó al aire en América TV, sin dar más detalles sobre la conversación que mantuvieron.

    Se trata de las primeras palabras de la mujer de 66 años, que en los últimos meses estuvo al lado de su esposo y lo acompañó durante el tratamiento que debió atravesar por una grave enfermedad que le habían diagnosticado.

    Por estas horas, Lionel Messi permanece en su casa de la localidad de Funes, rodeado de sus familiares. Llegó desde Estados Unidos el sábado por la noche y el domingo a la mañana participó del velatorio y el entierro de su papá. Se prevé que su vuelta a Estados Unidos sea el martes por la noche, en un vuelo privado.

    Jorge Messi, papá de Lionel Andrés Messi y figura clave en la trayectoria del capitán argentino, murió este sábado a los 68 años en Rosario.

    El padre del delantero del Inter Miami se encontraba internado en un sanatorio, donde recibía atención médica.

    Durante todo el fin de semana se multiplicaron los mensajes de condolencias y los homenajes, tanto en el fútbol argentino como en el mundo entero.

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