El recuerdo de la sanjuanina que conoció a Jorge, el papá de Lionel Messi: "Fue un hombre bondadoso y justo"

La muerte de Jorge Messi , padre de Lionel Messi, dejó un recuerdo especial en San Juan. Susana Mercado , de Fundación Solydar , una de las organizaciones que durante años canalizó acciones solidarias vinculadas a la familia Messi, lo despidió con palabras de profundo agradecimiento y destacó especialmente su calidad humana.

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“ Gran honor haber conocido al gran patriarca de una familia excepcional ”, expresó la referente sanjuanina al recordar a Jorge Messi. En su mensaje lo describió como un “excelente esposo, padre ejemplar, abuelo maravilloso, hombre justo y bondadoso” .

El vínculo con San Juan se construyó a través de la Fundación Leo Messi , desde donde se enviaron donaciones que luego fueron distribuidas por la Fundación Solydar. La organización tuvo a su cargo la entrega de regalos y la realización de distintas actividades deportivas destinadas principalmente a niños.

Entre las instituciones y comunidades que recibieron ayuda aparecen IRINA, la Escuela Terry, la Escuela Braille y el área de Pediatría del Hospital Marcial Quiroga . También hubo acciones destinadas a Oncología Pediátrica del Hospital Notti de Mendoza , la Fundación Ángeles de San Luis y distintos espacios deportivos y comunitarios.

La solidaridad también alcanzó a niños de la comunidad Huarpe de Cochagual , además de participantes de torneos de fútbol realizados en Médano de Oro, Ullum y El Encón , entre otras iniciativas desarrolladas a lo largo de los años.

Mercado remarcó que estas acciones contaron durante varios años con el respaldo de la familia Messi, dejando una huella que hoy sus integrantes recuerdan con especial emoción.

Tras conocerse la muerte de Jorge Messi, ocurrida la madrugada del sábado, la sanjuanina expresó sus condolencias a la familia y aseguró que desde la provincia quedará un sentimiento de “eterno agradecimiento”.

“Hasta siempre, Jorge Messi”, fue el mensaje elegido para despedir a quien, además de ser reconocido públicamente como el padre de una de las máximas figuras del fútbol mundial, dejó en San Juan un recuerdo ligado a la ayuda y al compromiso con los más chicos.