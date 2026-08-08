Coudet habló tras la sexta derrota de River y puso en juego su futuro: "Si esto no sale, me haré responsable"

Eduardo “Chacho” Coudet enfrentó los micrófonos después de una nueva derrota de River y realizó una fuerte autocrítica. El Millonario perdió 1-0 ante Tigre , sumó su sexta caída consecutiva en el plano local y el entrenador reconoció que los resultados serán determinantes para definir su futuro.

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“ Soy autocrítico. Creo que estamos demasiado salados, nos ha tocado perder con un tiro al arco ”, comenzó Coudet al analizar el presente de su equipo. Sin embargo, rápidamente dejó en claro que no pretende utilizar las circunstancias como excusa para explicar la crisis.

El entrenador consideró que River tuvo dificultades para conseguir resultados pese a algunos buenos pasajes de juego y cuestionó una de las decisiones arbitrales del partido ante Tigre, en particular el penal que reclamó el equipo por una infracción sobre Ángel Correa.

“No entiendo por qué no se cobró penal y por qué no se revisó”, manifestó el técnico. De todos modos, sostuvo que River debe hacerse cargo de su situación: “Excusas podemos tener un montón, pero hay que hacerse responsable”. “No entiendo por qué no se cobró penal y por qué no se revisó”, manifestó el técnico. De todos modos, sostuvo que River debe hacerse cargo de su situación: “Excusas podemos tener un montón, pero hay que hacerse responsable”.

Coudet también explicó que la reconstrucción del plantel requiere tiempo. Según señaló, recién durante esta semana pudo contar con tres jornadas de entrenamiento y varios futbolistas se incorporaron después de su participación en el Mundial. A eso le sumó las lesiones que afectaron al equipo.

“Se hizo una reconstrucción y esto lleva tiempo”, explicó. “Se hizo una reconstrucción y esto lleva tiempo”, explicó.

La frase más contundente de Coudet llegó cuando fue consultado por su continuidad y por la posibilidad de que el equipo no consiga revertir la situación. “Voy a intentar. Si no sale, me haré responsable y diré que no me fue bien. Tenemos que empezar a ganar, no busco culpables”, afirmó el entrenador.

Además, aseguró que siente el respaldo del plantel y de la dirigencia, aunque reconoció una realidad ineludible: “Los resultados mandan”.

El técnico también admitió el enojo de los hinchas y señaló que ya atravesó situaciones similares en su carrera. “Sé que me está puteando medio país. Ya me ha pasado y lo pude revertir”, expresó.