La fuerte autocrítica de Otamendi tras otra derrota de River: "Estamos en un momento crítico"

River atraviesa uno de los momentos más complicados del semestre y Nicolás Otamendi no esquivó la realidad después de la derrota por 1-0 ante Tigre. El capitán del Millonario reconoció que el equipo debe hacerse cargo de sus errores y fue contundente al describir la actualidad del conjunto dirigido por Eduardo Coudet.

Coudet habló tras la sexta derrota de River y puso en juego su futuro: "Si esto no sale, me haré responsable"

“ Tenemos que asumir que estamos en un momento crítico ”, sostuvo Otamendi después del encuentro disputado en el estadio José Dellagiovanna. El defensor remarcó que River tuvo el control de la pelota durante buena parte del partido, pero no consiguió transformar ese dominio en situaciones claras ni evitar una nueva caída.

El capitán millonario explicó que, en la situación actual, el equipo no puede permitirse equivocaciones porque cualquier oportunidad concedida puede terminar en gol. “ Estamos en un momento en donde no podemos errar. Una llegada al arco, un gol, no podemos darle esa oportunidad ”, afirmó el defensor.

La derrota ante Tigre significó la cuarta caída consecutiva de River en el Torneo Clausura y la sexta derrota al hilo en el plano local, contando también la eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi. Además, el Millonario continúa sin marcar goles en el campeonato y permanece último en la Zona B.

Más allá de la autocrítica, Otamendi también expresó su malestar con algunas decisiones arbitrales. El principal reclamo estuvo relacionado con una jugada protagonizada por Ángel Correa , quien cayó dentro del área tras una infracción de Nahuel Banegas.

OTAMENDI CRÍTICO CON EL ARBITRAJE El capitán de River salió a dar la cara por el mal momento y se quejó sobre las decisiones arbitrales. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports pic.twitter.com/6cfeDforKJ

“A mi criterio y por lo que me dicen todos, fue un claro penal”, sostuvo el defensor, quien además aseguró que el árbitro le manifestó que la acción no había sido considerada como una falta clara.

El capitán también cuestionó el funcionamiento del VAR y hasta ironizó sobre la velocidad con la que se resuelven las jugadas en el fútbol argentino en comparación con la Premier League.

“Las cosas del VAR las resuelven más rápido que en la Premier League, que tiene toda la tecnología”, expresó con ironía. “Las cosas del VAR las resuelven más rápido que en la Premier League, que tiene toda la tecnología”, expresó con ironía.