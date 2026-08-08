Famosos despidieron a Jorge Messi: los mensajes de Mirtha Legrand, Ricardo Montaner y Marcelo Tinelli

La noticia de la muerte de Jorge Messi causó impacto en todo el mundo. El padre del futbolista falleció en Rosario en la noche del viernes, y la información empezó a circular en las primeras horas del sábado. De inmediato, el mundo del fútbol expresó sus condolencias sin distinción de camisetas ni países. Y desde Mirtha Legrand a Marcelo Tinelli y Ricardo Montaner , el mundo del espectáculo también dijo lo suyo.

Mirtha Legrand fue de las primeras en alzar la voz, con la certeza de la palabra justa que a veces pesa más que los discursos largos: “Qué triste noticia. Gran dolor. Todo mi cariño y acompañamiento para Celia , Lionel y toda la familia Messi”, escribió la Chiqui en sus cuentas oficiales, con el emoji de un corazón sanando.

Marcelo Tinelli, que compartió con Jorge momentos que van más allá de las fotos publicadas, eligió hablar desde el dolor propio para abrazar el ajeno. Subió una fotografía junto a Leo y sus padres y escribió: “Querido Leo, hoy solo quiero abrazarte a la distancia. Perder a un papá es un dolor difícil de explicar. Se va alguien que nos dio la vida y que sigue estando en cada paso que damos” .

Claudia Villafañe , la ex de Diego Maradona, contó en reiteradas oportunidades su buen vínculo con los Messi, en especial, con Celia. En esta oportunidad, mandó el pésame con un texto escrito sobre fondo blanco: “Celia, Leo, Rodri, Mati, Sol y a cada uno de los que componen esa gran familia los acompañamos en este inmenso dolor! Que Jorge descanse en paz!“ , Su hija menor, Gianinna Maradona, reposteó la imagen de la cuenta oficial de su padre con un contundente: “ Fuerza Leo, fuerza familia Messi ”.

El músico Ricardo Montaner eligió una imagen que dice mucho sin decir nada: él y Jorge, de espaldas, caminando por las calles de París . Dos padres, una conversación universal. “Cuando uno es papá, las conversas con otros papás tienen que ver con los hijos, no importa lo que hagan, a que se dediquen, uno es papá y punto” , escribió.

Graciela Borges también expresó su tristeza ante el fallecimiento de Jorge. A través de sus redes sociales, la actriz compartió un sentido mensaje junto a la captura de un noticiero. “Mi querida amiga Celia, te abrazo, siempre a tu lado. Bendiciones a toda la familia, los amamos”, afirmó la artista en un claro apoyo a la madre del Diez.

Desde el periodismo deportivo, las palabras llegaron cargadas de afecto genuino. Pablo Giralt subió una foto de Jorge y escribió un mensaje que reveló una amistad construida en silencio y sostenida en la confianza: “Jorge no solo era el papá de Leo, Matías, Rodrigo y María Sol, o el marido de Celia; era una persona muy importante para mí. Yo lo quería mucho. Hablábamos de todo y nunca jamás nuestras conversaciones iban a salir a la luz y él lo sabía. Era muy afectuoso conmigo”.

Por su parte, Sofi Martínez publicó una entrevista que le realizó a Messi en el último mundial en el que hacía referencia a Jorge: “Recién terminé de hablar con mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos. El hecho de que muchos no puedan estar en este mundial también lo hace especial, lo hace vivirlo de otra manera. Hay mucha felicidad en la familia y estoy muy feliz por darle una alegría más a toda la gente”, dice el capitán. La periodista sumó una frase que representa este momento particular: “Siempre seremos por y para la familia”.