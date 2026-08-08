Lionel Messi fue el deportista más amenazado y sufrió intentos de atentado en la previa de citas mundialistas

Durante el Mundial de Fútbol 2026, Lionel Messi fue el jugador mas amenazado según un informe del FBI recientemente dado a conocer.

La investigación detalla que agencias de inteligencia y seguridad global debieron activar protocolos de máxima alerta en reiteradas oportunidades para neutralizar células criminales y organizaciones interesadas en atentar contra la integridad del astro rosarino, aprovechando la masividad de los magnos eventos futbolísticos.

El mismo informe también documenta problemas alrededor de Cristiano Ronaldo y más de 6.000 mensajes de odio dirigidos a un árbitro francés después del Argentina-Egipto.

Seguridad bajo mínimo y alertas rojas El nivel de exposición de la Pulga obligó a diagramar operativos de custodia sin precedentes históricos para una figura del deporte. Entre los datos ventilados por expedientes de inteligencia, se constató que las amenazas provenían tanto de facciones del crimen organizado transnacional como de grupos extremistas aislados que buscaban un impacto mediático global.

"La seguridad en torno al capitán argentino requirió la coordinación de múltiples fuerzas federales e internacionales, blindando cada movimiento de su círculo íntimo ante alertas consideradas de extrema gravedad", detallaron fuentes vinculadas a los operativos de prevención.

Un historial de intimidaciones No es la primera vez que la seguridad del entorno del rosarino se pone bajo extrema lupa. El informe recuerda las complejidades que debió afrontar el entorno del futbolista a lo largo de los años, sumado a episodios de extrema tensión registrados en su ciudad natal, Rosario, que encendieron alarmas en los organismos encargados de velar por la integridad de los deportistas de élite a nivel global.