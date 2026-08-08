El dolor que Messi había mostrado en pleno Mundial por la salud de su padre

Lionel Messi acababa de protagonizar otra de esas noches que parecían destinadas únicamente a los libros de historia del fútbol. Había convertido tres goles, Argentina había comenzado el Mundial 2026 con una victoria contundente y el capitán volvía a ser el centro de todas las miradas. Sin embargo, detrás de aquella actuación extraordinaria había un dolor personal que recién comenzaría a conocerse con el paso de las horas.

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Fue el 16 de junio en Kansas City. La Selección argentina derrotó 3-0 a Argelia en su estreno en la Copa del Mundo y los tres tantos llevaron la firma de Messi. El primero llegó a los 17 minutos y desencadenó una escena poco habitual: después del festejo, el rosarino se mostró visiblemente emocionado, se llevó la camiseta al rostro y no pudo contener las lágrimas.

En ese momento nadie tenía demasiadas explicaciones. Argentina estaba ganando, Messi acababa de convertir y deportivamente la jornada difícilmente podía haber comenzado mejor.

El motivo, quedó claro después, estaba lejos de la cancha.

Messi rompió el silencio después del partido

Una vez consumada la goleada, Messi enfrentó a la prensa y fue consultado por la emoción que había mostrado después de su primer gol.

Allí dejó una frase que, menos de dos meses después y tras conocerse la muerte de su padre, Jorge Messi, adquiere inevitablemente otra dimensión.

“Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo”, comenzó diciendo el capitán argentino. Luego reconoció que había pasado “unos días difíciles, complicados”.

Messi no profundizó entonces sobre lo que ocurría dentro de su familia. Sí hizo especial hincapié en el acompañamiento que había recibido de sus compañeros, el cuerpo técnico y toda la delegación argentina durante aquella previa mundialista.

"PASÉ UNOS DÍAS DIFÍCILES, COMPLICADO...", Lionel Messi explicó el motivo de su llanto en el primer gol.



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Messi reconoció después del partido ante Argelia que había atravesado días difíciles por una situación totalmente ajena a lo deportivo. Video vía X (SportsCenter / ESPN)

Tres goles y dos emociones completamente diferentes

Lo impactante de aquella noche fue justamente el contraste.

Dentro de la cancha, Messi parecía atravesar uno de los grandes momentos de su sexta participación mundialista. Marcó los tres goles del 3-0, fue elegido figura y volvió a ampliar sus registros históricos con la camiseta argentina. FIFA destacó que el encuentro coincidió, además, con los 20 años de su debut mundialista.

Fuera de ella, el discurso era completamente diferente.

Cuando habló ante los medios, el capitán intentó concentrarse en lo deportivo, pero volvió una y otra vez sobre el apoyo que había recibido durante los días previos. Según relató entonces, sus compañeros habían permanecido cerca suyo y le habían dado fuerzas para poder afrontar el encuentro.

Incluso en medio de ese complejo escenario personal, Messi habló de disfrutar una etapa de su carrera que considera un premio después de haber alcanzado prácticamente todos sus grandes objetivos deportivos. También contó que se sentía identificado con Rafael Nadal por esa necesidad de competir y dar el máximo mientras el cuerpo se lo permita.

Era una conferencia marcada por esa dualidad: la felicidad de seguir haciendo historia con Argentina y, al mismo tiempo, una preocupación personal que deliberadamente evitó exponer.

Dos días después llegó la confirmación de la familia

Las imágenes del llanto y las declaraciones posteriores generaron rápidamente interrogantes. Fue entonces cuando comenzaron a circular distintas versiones alrededor de la situación familiar de Messi.

El 18 de junio, apenas dos días después del partido con Argelia, la familia decidió emitir un comunicado y confirmó públicamente que Jorge Messi atravesaba una situación de salud y permanecía “bajo seguimiento médico”. En ese momento señalaron que evolucionaba favorablemente dentro del cuadro que presentaba.

La familia fue particularmente enfática al pedir prudencia frente a las especulaciones. Señaló que únicamente el círculo más cercano conocía de manera precisa la situación de Jorge y reclamó respeto por la privacidad y la intimidad durante ese proceso.

A partir de ese comunicado comenzó a entenderse con mayor claridad el contexto emocional que había acompañado a Messi durante el comienzo de la Copa del Mundo.

La imagen del Mundial que ahora vuelve a cobrar sentido

El Mundial continuó y Messi volvió a concentrarse en la competencia, pero aquella escena quedó como una de las imágenes más personales que había mostrado el capitán argentino frente a millones de espectadores.

No había sido la presión por disputar su sexta Copa del Mundo. Tampoco el peso de los récords, ni la emoción de volver a convertir con la camiseta argentina.

El propio Messi había advertido aquella noche que lo que lo atravesaba no tenía ninguna relación con el fútbol.

Messi se quebró después de marcar ante Argelia y más tarde reconoció que atravesaba un complejo momento personal.

Casi dos meses después, tras conocerse el fallecimiento de Jorge Messi a los 68 años, aquellas lágrimas y sus palabras posteriores reaparecieron inevitablemente como el reflejo público de uno de los momentos familiares más difíciles que había atravesado el capitán argentino.