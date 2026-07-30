En estreno nacional Spiderman regresa a las carteleras de San Juan este jueves ¡no te lo podés perder!

Hoy se estrena en las carteleras de los cines de San Juan Spiderman: Un nuevo día , la nueva producción de Marvel Studios y Sony Pictures protagonizada por Tom Holland.

La película llega cinco años después de Spiderman: Sin camino a casa (Spider-Man: No Way Home), estrenada en 2021 y convertida en uno de los mayores éxitos de taquilla de la franquicia. Un tanque que todos los fanáticos esperan ver.

La nueva entrega retoma la historia cuatro años después de aquellos acontecimientos y marca el inicio de una nueva etapa para Peter Parker sin el respaldo de Tony Stark, sin acceso a la tecnología de Industrias Stark y completamente solo. De todos modos, Peter intentará reconstruir su vida en una Nueva York dominada por el crimen organizado.

Este nuevo punto de partida representa un cambio importante respecto de las entregas anteriores. Si la trilogía dirigida por Jon Watts mostró el paso del héroe de la adolescencia a la adultez, Un nuevo día pone el foco en las consecuencias emocionales de ese crecimiento.

Spiderman en las palabras de Tom Holland

Durante la premier en Los Ángeles, Tom Holland aseguró que la cinta "es más madura y tiene un tema más oscuro2. Y añadió: “Creo que es increíblemente identificable para los jóvenes". Además, reveló que participó activamente en el desarrollo del proyecto, colaborando en el diseño del nuevo traje y siguiendo de cerca las opiniones de los fanáticos.

"Antes pensaba que Peter era especial gracias a Spider-Man, pero con el tiempo comprendí que Spiderman es especial gracias a Peter. Es el lado humano del superhéroe lo que lo hace tan poderoso", señaló en una entrevista con Fotogramas. "Antes pensaba que Peter era especial gracias a Spider-Man, pero con el tiempo comprendí que Spiderman es especial gracias a Peter. Es el lado humano del superhéroe lo que lo hace tan poderoso", señaló en una entrevista con Fotogramas.

Nuevos personajes y buenas críticas

Entre las incorporaciones más destacadas aparece Frank Castle, conocido como The Punisher, interpretado por Jon Bernthal. Su llegada introduce un fuerte contraste con los valores de Spider-Man y genera una de las dinámicas más celebradas por la crítica especializada.

También regresa Bruce Banner, encarnado por Mark Ruffalo, mientras que uno de los grandes misterios de la película gira en torno al personaje interpretado por Sadie Sink, cuya identidad fue mantenida en secreto durante gran parte de la campaña promocional.

Las primeras reseñas fueron ampliamente favorables. En Rotten Tomatoes, la película debutó con un 91% de aprobación, mientras que Metacritic le otorgó 70 puntos sobre 100. Medios especializados como The Hollywood Reporter destacaron el regreso a historias más humanas y alejadas de los excesos del multiverso, además de elogiar la actuación de Holland, considerada por algunos críticos como la mejor desde que asumió el papel.

Con una campaña que incluye a Lionel Messi, el respaldo de la crítica y una historia centrada en el costado más humano del personaje, Spiderman: Un nuevo día busca convertirse en uno de los grandes estrenos del año y abrir una nueva etapa para el héroe más popular de Marvel

Messi se sumó a la promoción de Spiderman

La campaña promocional de Spiderman: Un nuevo día tuvo un invitado inesperado: Lionel Messi. El capitán de la selección argentina protagonizó un divertido spot junto a Tom Holland que rápidamente se volvió viral al unir dos fenómenos globales, el fútbol y el universo Marvel. En el video, Holland aparece como Peter Parker cuando se encuentra con Messi, quien parece estar buscando al verdadero Spiderman.

https://www.youtube.com/watch?v=oSSUgXLx0OY

Tras un intercambio cargado de humor, el superhéroe le pregunta al rosarino si le teme a las alturas. La respuesta queda en suspenso porque, segundos después, ambos aparecen recorriendo los cielos de Nueva York impulsados por las telarañas del Hombre Araña, mientras Messi grita entre sorpresa y diversión.

La pieza no reveló detalles de la trama, pero aprovechó el contexto previo al Mundial 2026 para amplificar el alcance de la campaña. La presencia de Messi dentro de una de las franquicias más populares del cine generó una inmediata repercusión en redes sociales y multiplicó el interés por el estreno de la nueva película.