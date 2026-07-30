Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este jueves 30 de julio

Después de varios días marcados por el frío intenso, San Juan tendrá este jueves 30 de julio de una jornada agradable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cielo algo nublado durante todo el día, sin chances de precipitaciones y una temperatura máxima que alcanzará los 21°C.

La mañana comenzará con una temperatura mínima de 6°C y viento del sector sur, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Hacia la tarde, el termómetro llegará a los 21°C, mientras que el viento rotará al norte y aumentará levemente su intensidad, con registros de entre 13 y 22 km/h. Durante la noche se esperan 15°C, cielo algo nublado y viento del noreste con velocidades similares.

El pronóstico del tiempo en San Juan Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.