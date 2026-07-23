Neblina, cielo nublado y frío: así estará San Juan este jueves 23 de julio

San Juan tendrá este jueves una mañana fría, con una temperatura mínima de apenas 2°C y cielo parcialmente nublado. Por la mañana se prevé niebla, por lo que se pide que los conductores tomen las precauciones para evitar accidentes de tránsito.

Con el correr de las horas, las condiciones se mantendrán estables y el termómetro ascenderá hasta los 12°C durante la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Para la tarde se espera cielo mayormente nublado, mientras que durante la noche continuará la nubosidad predominante. En toda la jornada la probabilidad de precipitaciones será nula, por lo que no se esperan lluvias en ningún momento del día.

En cuanto al viento, soplará entre 13 y 22 km/h. Durante la mañana predominará del oeste. No se prevén ráfagas significativas.

Pronóstico del tiempo en San Juan Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.