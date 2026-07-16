Después del viento Zonda, baja la temperatura y podrían llegar lluvias los próximos días

Después de varias horas dominadas por el viento Zonda , San Juan comenzará a experimentar un cambio de tiempo que se hará sentir desde la noche de este jueves. El ingreso de viento sur pondrá fin al aire cálido y seco, provocará un descenso de la temperatura y abrirá paso a un fin de semana con ambiente más frío e incluso probabilidad de lluvias.

Alerta por Zonda en San Juan: a qué hora se esperan las ráfagas más fuertes y el momento en que la temperatura escalará hasta los 27°

Persiste el alerta por viento Zonda, mirá cómo estará el tiempo en San Juan este jueves 16 de julio

Según los modelos meteorológicos, luego de las 19 horas el Zonda empezará a retirarse. Hacia las 20 las ráfagas ya habrán disminuido considerablemente y, antes de la medianoche, el viento soplará desde el sur, impulsando el ingreso de una masa de aire más fría y húmeda.

La temperatura acompañará ese cambio. Después de alcanzar valores cercanos a los 26 grados durante la tarde, el termómetro comenzará a descender rápidamente: rondará los 20° durante la noche y llegará a unos 15° antes de la medianoche.

El viernes mostrará un panorama muy distinto al de este jueves. La máxima prevista será de alrededor de 20 grados y la mínima alcanzará los 9°, lo que representa una caída de hasta siete grados respecto de la jornada marcada por el Zonda.

Además, el viento soplará del sudeste, con ráfagas que podrían llegar a los 28 kilómetros por hora. Los pronósticos también indican un 50% de probabilidad de precipitaciones débiles durante el día.

Un fin de semana mucho más frío

Las bajas temperaturas continuarán durante el fin de semana. Para el sábado se espera una máxima cercana a los 17 grados, mientras que el domingo el termómetro apenas alcanzaría los 12 grados.

Los modelos meteorológicos también anticipan cielo mayormente cubierto y mayores probabilidades de lluvias, aunque estos pronósticos podrían ajustarse con el correr de las próximas horas.

La cordillera seguirá complicada por las nevadas

Mientras en el Gran San Juan el protagonismo lo tendrá el ingreso del aire frío, la situación continuará siendo compleja en la alta montaña.

La Cordillera de Calingasta permanece bajo alerta naranja por nevadas intensas y persistentes, con acumulaciones estimadas de entre 100 y 200 centímetros, además de viento blanco y una importante reducción de la visibilidad.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos hacia la cordillera mientras persistan estas condiciones, ya que los sistemas frontales provenientes del Pacífico continuarán generando inestabilidad durante los próximos días.