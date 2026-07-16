Alerta por Zonda en San Juan: a qué hora se esperan las ráfagas más fuertes y el momento en que la temperatura escalará hasta los 27°

El clima en San Juan presentará este jueves 16 de julio un fuerte contraste entre el frío de las primeras horas y una tarde templada, seca y ventosa. Según el pronóstico de Meteored, la temperatura máxima alcanzará los 27 grados , mientras que las ráfagas podrían llegar a los 62 kilómetros por hora .

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La jornada comenzó con cielo parcialmente nublado y valores cercanos a los 5 y 6 grados . A partir de media mañana, el termómetro subirá rápidamente: marcaría 12 grados a las 11, 16 al mediodía y alrededor de 21 a las 13.

El momento más cálido se produciría entre las 14 y las 15 , cuando se esperan valores cercanos a los 26 grados , con una sensación térmica de 25. La máxima general prevista para la jornada es de 27 grados.

La humedad caerá considerablemente durante la tarde. A las 14 rondaría el 17% y podría descender hasta el 12% cerca de las 15 , en un ambiente extremadamente seco. No se esperan lluvias durante las horas centrales del día.

La principal variable del día será el viento. Meteored muestra un aviso amarillo para San Juan y anticipa que las condiciones comenzarán a cambiar después de las 15.

A esa hora se prevé viento del noroeste con una velocidad media de 26 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 55 kilómetros por hora. El momento más intenso llegaría alrededor de las 16, con viento del oeste y ráfagas que podrían alcanzar los 62 kilómetros por hora.

Hacia las 17, las ráfagas seguirían siendo importantes, con picos cercanos a los 51 kilómetros por hora. Posteriormente, el viento comenzaría a perder intensidad: bajaría a 36 kilómetros por hora a las 18 y a 26 cerca de las 19.

Cómo descenderá la temperatura durante la noche

Tras alcanzar su punto máximo durante la siesta, la temperatura comenzará a bajar de forma gradual:

18 horas: 23 grados.

23 grados. 19 horas: 20 grados.

20 grados. 20 horas: 18 grados.

18 grados. 21 y 22 horas: 16 grados.

16 grados. 23 horas: 15 grados.

15 grados. Medianoche: alrededor de 14 grados.

El cielo permanecerá entre parcialmente nublado y con intervalos de sol. La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula durante el día y aumentará levemente por la noche, aunque sin acumulados previstos.