Alerta por Zonda en San Juan: a qué hora se esperan las ráfagas más fuertes y el momento en que la temperatura escalará hasta los 27°

El clima en San Juan presentará este jueves 16 de julio un fuerte contraste entre el frío de las primeras horas y una tarde templada, seca y ventosa. Según el pronóstico de Meteored, la temperatura máxima alcanzará los 27 grados, mientras que las ráfagas podrían llegar a los 62 kilómetros por hora.
La jornada comenzó con cielo parcialmente nublado y valores cercanos a los 5 y 6 grados. A partir de media mañana, el termómetro subirá rápidamente: marcaría 12 grados a las 11, 16 al mediodía y alrededor de 21 a las 13.
Pronóstico de Meteored para San Juan del miércoles 16 de julio.
A qué hora llegará la temperatura máxima
El momento más cálido se produciría entre las 14 y las 15, cuando se esperan valores cercanos a los 26 grados, con una sensación térmica de 25. La máxima general prevista para la jornada es de 27 grados.
La humedad caerá considerablemente durante la tarde. A las 14 rondaría el 17% y podría descender hasta el 12% cerca de las 15, en un ambiente extremadamente seco. No se esperan lluvias durante las horas centrales del día.
El viento se intensificará durante la tarde
La principal variable del día será el viento. Meteored muestra un aviso amarillo para San Juan y anticipa que las condiciones comenzarán a cambiar después de las 15.
A esa hora se prevé viento del noroeste con una velocidad media de 26 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 55 kilómetros por hora. El momento más intenso llegaría alrededor de las 16, con viento del oeste y ráfagas que podrían alcanzar los 62 kilómetros por hora.
Hacia las 17, las ráfagas seguirían siendo importantes, con picos cercanos a los 51 kilómetros por hora. Posteriormente, el viento comenzaría a perder intensidad: bajaría a 36 kilómetros por hora a las 18 y a 26 cerca de las 19.
Cómo descenderá la temperatura durante la noche
Tras alcanzar su punto máximo durante la siesta, la temperatura comenzará a bajar de forma gradual:
- 18 horas: 23 grados.
- 19 horas: 20 grados.
- 20 horas: 18 grados.
- 21 y 22 horas: 16 grados.
- 23 horas: 15 grados.
- Medianoche: alrededor de 14 grados.
El cielo permanecerá entre parcialmente nublado y con intervalos de sol. La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula durante el día y aumentará levemente por la noche, aunque sin acumulados previstos.