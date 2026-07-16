"Ya viene soplando el Zonda...": la influencia del viento en la salud cardiovascular

Alerta por Zonda en San Juan: a qué hora se esperan las ráfagas más fuertes y el momento en que la temperatura escalará hasta los 27°

Así se inicia esta popular cueca autoría en su letra de Ofelia Zúccoli y en la música de Hermes Vieyra, ambos sanjuaninos; y popularizada por el cantor mendocino Antonio Tormo a principios de la década de 1950, época de su mayor apogeo.

Este fenómeno metereológico frecuente en nuestra región de Cuyo, es característico de varias zonas del planeta ubicadas en las cercanías inmediatas a cadenas montañosas, por ej. Montañas Rocallosas en Estados Unidos, Alpes en Europa, Cordillera de los Andes en Argentina, entre otras, teniendo en cada lugar un nombre particular. En nuestro país afecta desde el norte de la provincia de Neuquén hasta el sur de Bolivia, siendo más frecuente en las provincias de Mendoza y San Juan, y con frecuencia decreciente en La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Sopla preferentemente desde fines del otoño, durante el invierno y la primavera, entre los meses de mayo y noviembre, siendo variable año a año el mes de mayor incidencia del fenómeno climático.

Son aproximadamente 200 los días al año en los que pueden registrarse vientos Zonda de diferente magnitud. En este 2026 el primer viento Zonda en San Juan se registró el miércoles 6 de Mayo, presentándose con ráfagas que superaron los 80 Km de intensidad. Los trabajos más antiguos referentes a este tipo de viento se realizaron en la región de los Alpes europeos donde se lo denomina Foehn (o Fohn), término que describe a todo viento descendente y seco, con alta temperatura ambiente, como es el caso del Viento Zonda en Argentina.

En general, existe la percepción en la gente, de que el viento Zonda afecta a quienes padecen diversas enfermedades, sobre todo a aquellas que afectan el aparato respiratorio y el cardiovascular, reagudizándolas como también siendo gatillos de ellas, como por ejemplo en el caso de los cuadros o síndromes coronarios agudos. Avalando esta teoría algunos autores demostraron en forma significativa el incremento de internaciones hospitalarias por eventos cardiovasculares, principalmente de origen coronario, los días de tormentas y vientos de polvo en Hong Kong. A las mismas conclusiones arribaron autores alemanes respecto a los efectos del viento Fohen. Se ha postulado que los efectos nocivos para la salud en relación al fenómeno Fohn están determinados por un exceso de cargas eléctricas a predominio de iones positivos con respecto a los iones negativos en el aire. La concentración de iones positivos en la atmósfera aumenta drásticamente una vez que el viento supera una velocidad de 38 km/hora. Esto se traduce en un incremento de compuestos bioactivos tales como la serotonina y otros, afectándose el ritmo cerebral y cardíaco entre otros cambios importantes en el organismo humano.

El viento Zonda, un viento seco y caliente, asociado a modificaciones muy rápidas de la presión atmosférica, puede actuar como un factor agravante o desencadenante de eventos cardiovasculares mayores tales como el infarto de miocardio (IAM), la angina de pecho, y/o el accidente cerebrovascular (ACV). Además diversos investigadores europeos y norteamericanos han demostrado que los episodios de Fohn en los Alpes y el viento Sirocco en Tenerife están relacionados con un aumento de la agresividad social y tasas de tentativa de suicidios aumentadas.

En Argentina, aunque sea sorprendente, la primer investigación prospectiva sobre los efectos del viento Zonda en las Enfermedades Cardiovasculares recién se llevó a cabo en el período comprendido entre comienzos de Mayo de 2017 y fines de Abril de 2018 en provincias de la región cordillerana. Participaron Hospitales e instituciones de salud de las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca, siendo el Hospital Dr. Guillermo Rawson el referente de nuestra provincia. El Hospital Alemán de Buenos Aires fue el Centro Coordinador nacional del estudio multicéntrico, el cual fue realizado con el apoyo de las Becas de Salud Investiga otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación.

Además el Servicio Metereológico Nacional a través del Centro de Información metereológica brindó la información correspondiente a la climatología diariamente, así como las características de los eventos de viento Zonda ocurridos en el periodo de duración del estudio. Las conclusiones de la investigación fueron presentadas en el Congreso Argentino de Cardiología de la Sociedad Argentina de Cardiología en Octubre de 2018.

Como conclusión se pudo comprobar por primera vez en Argentina, que los episodios relacionados con el fenómeno del Zonda se traducen en un incremento del número de consultas por guardia y de admisiones hospitalarias en las ciudades de San Juan y Mendoza debido a hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares tales como infarto agudo de miocardio, angina de pecho inestable entre otras, en relación a los días del año sin fenómeno de viento Zonda. Estos hallazgos, sin lugar a dudas, tienen una gran relevancia para la salud pública, y si bien en la Argentina se dispone de herramientas para predecir las características de cada episodio de Zonda, sólo Mendoza cuenta con una ley provincial (Ley N° 8962 – 2017), la cual entre otras cosas crea el Centro Único de Información Meteorológica integrado por especialistas nacionales y provinciales de distintas áreas, y que permite unificar la información en lo que se refiere a pronóstico y alertas de viento Zonda, y otros fenómenos metereológicos extremos.

Este centro debedeterminar las alertas por las que entre otras cosas se decide la interrupción de las actividades, y coordinar las situaciones de emergencia junto a Defensa Civil Provincial. En San Juan es el Gobierno Provincial a través de la estación San Juan Aero del Servicio Metereológico Nacional, junto a la UNSJ y su Red Metereológica y Protección Civil de San Juan, los encargados de los informes y alertas de Viento Zonda.

“Cuando el álamo se retuerce y las raíces se enroscan. Cielo, tierra, piña, hombre . Todo San Juan es un grito. Ya viene soplando el Zonda”

Autor: Armando Rosales - médico