Cada vez más sanjuaninos se capacitan en la manipulación segura de alimentos

El Ministerio de Salud de la provincia continúa expandiendo los cursos de Manipulación de Alimentos, dónde cada vez se suman mas sanjuaninos.

Aumenta la cantidad de sanjuaninos que se capacitan en Manipulación de Alimentos.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria en todo el territorio provincial, el Gobierno de San Juan, a través de la cartera de Salud, continúa impulsando de manera exitosa los talleres de capacitación en manipulación segura de alimentos. Esta iniciativa no solo busca prevenir enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), sino también facilitar que más trabajadores locales accedan al carnet oficial de validez nacional, un requisito obligatorio según el Código Alimentario Argentino.

Las jornadas de capacitación, coordinadas por profesionales del área de control alimentario de la provincia, registran una creciente convocatoria. En los últimos meses, tanto trabajadores sanjuaninos del sector gastronómico y comercial, como emprendedores independientes y público en general de diferentes departamentos se han sumado a estas instancias de formación teórica y práctica.

Claves de la capacitación: ¿qué aprenden los sanjuaninos? Los talleres están diseñados para brindar herramientas prácticas y normativas esenciales para el día a día en la preparación, fraccionamiento, transporte y venta de sustancias alimenticias. Entre los ejes principales que se abordan en los encuentros se destacan:

Higiene y prevención: Pautas de aseo personal, desinfección de utensilios y manejo correcto de los espacios de cocina.

Contaminación cruzada: Cómo evitar el contacto entre alimentos crudos y cocidos para prevenir bacterias peligrosas.

Conservación y temperaturas: El control estricto de la cadena de frío y los métodos adecuados de cocción y almacenamiento.

Rotulado y normativas: Conocimiento de las leyes vigentes para el correcto empaque y etiquetado de productos manufacturados en la provincia. Una herramienta indispensable para el empleo local Más allá del aspecto estrictamente sanitario, desde el área de Salud de la provincia destacan el impacto social y económico de estas capacitaciones. Obtener el Carnet de Manipulador de Alimentos es una carta de presentación fundamental que abre puertas en el mercado laboral formal e impulsa la regularización de pequeños emprendimientos familiares.