    • 15 de julio de 2026 - 11:09

    Cada vez más alumnos sanjuaninos suman experiencia laboral antes de terminar la secundaria

    Una iniciativa que permite a alumnos sanjuaninos del último año de secundarias técnicas, agrotécnicas y de formación profesional adquirir habilidades laborales.

    Alumnos sanjuaninos suman experiencia laboral.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El paso de la escuela al mundo del trabajo suele ser uno de los desafíos más complejos para los jóvenes sanjuaninos. Con el objetivo de acortar esa brecha, el Ministerio de Educación de San Juan continúa impulsando con fuerza el programa de Prácticas Profesionalizantes, una iniciativa que permite a estudiantes del último año de secundarias técnicas, agrotécnicas y de formación profesional adquirir habilidades laborales reales antes de recibir su título.

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    Este sistema no solo les brinda su primera aproximación al ámbito laboral, sino que además les permite aplicar en el terreno los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas de la provincia, mejorando sustancialmente sus perfiles para una futura inserción laboral.

    ¿En qué consisten las Prácticas Profesionalizantes en San Juan?

    El programa está diseñado como una extensión del trayecto curricular obligatorio de las escuelas de modalidad técnica de la provincia. A través de convenios firmados con el sector público y privado, los alumnos realizan pasantías formativas en:

    • Empresas privadas locales: Industrias, talleres metalúrgicos, desarrolladoras de software y emprendimientos productivos.
    • Fincas y establecimientos agropecuarios: Destinado principalmente a los alumnos de escuelas agrotécnicas, quienes trabajan en optimización de cultivos y manejo de tecnología agrícola.
    • Organismos públicos y municipios: Espacios donde los estudiantes colaboran en áreas de sistemas, mantenimiento técnico o administración.

    Dato clave: Las prácticas no constituyen una relación laboral formal, sino una instancia pedagógica clave que es monitoreada de forma conjunta por tutores docentes de la escuela y referentes de las instituciones receptoras.

    Beneficios: del aula directo al primer empleo

    Desde la cartera educativa provincial destacan que el impacto de estas prácticas es sumamente positivo. Para los jóvenes sanjuaninos representa la posibilidad de armar su primer currículum con experiencia comprobable y, en muchos casos, el desempeño sobresaliente de los alumnos durante las prácticas les abre las puertas a una contratación efectiva una vez que egresan de la secundaria.

    A su vez, para las empresas de San Juan representa una oportunidad única de captar talento joven, formado bajo los estándares de las escuelas técnicas locales y adaptado a las necesidades productivas de la provincia.

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