El Parque de Mayo cambia su fisonomía: abren licitación para sumar locales de comida y terrazas

En las últimas horas, se avanzó con el llamado a licitación pública para el diseño, construcción y explotación de un nuevo polo gastronómico, una obra clave que promete cambiar la dinámica nocturna y de esparcimiento del paseo sanjuanino.

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Este proyecto forma parte de la etapa final de refuncionalización del parque, buscando ordenar la oferta de servicios para los miles de sanjuaninos y turistas que lo visitan a diario, especialmente durante los fines de semana.

La iniciativa apunta a crear un espacio moderno, seguro y estéticamente integrado al paisaje natural del parque. Aunque el pliego final definirá los detalles técnicos, el proyecto contempla:

Sector de terrazas al aire libre : Áreas con mesas, sombrillas y luminaria sustentable para disfrutar de las tardes y noches sanjuaninas.

Ordenamiento de food trucks: Un sector delimitado y con servicios básicos (electricidad y agua) para los carros de comida rápida, evitando la dispersión informal.

Baños públicos y accesibilidad: Rampas y sanitarios modernos para garantizar que sea un espacio inclusivo.

Con esta obra, se busca no solo jerarquizar el Parque de Mayo como atractivo turístico, sino también ofrecer una alternativa gastronómica segura y de calidad en pleno centro sanjuanino, potenciando el empleo local en el sector privado.

Los detalles de la licitación

El llamado a licitación abre el juego a inversores y empresarios del sector gastronómico de la provincia. Los pliegos de bases y condiciones establecerán los requisitos de construcción, los cánones mensuales y los plazos de concesión para quienes resulten adjudicados.

Se espera que en las próximas semanas se realice la apertura de sobres para conocer las propuestas técnicas y económicas, con el objetivo de que las obras puedan comenzar antes de fin de año.