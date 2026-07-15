    • 15 de julio de 2026 - 10:09

    El Parque de Mayo cambia su fisonomía: abren licitación para sumar locales de comida y terrazas

    El Parque de Mayo, el corazón verde y el punto de encuentro por excelencia de los sanjuaninos en Capital, se encamina a completar su fisonomía definitiva.

    Parque de Mayo sector gastronómico.

    Parque de Mayo sector gastronómico.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En las últimas horas, se avanzó con el llamado a licitación pública para el diseño, construcción y explotación de un nuevo polo gastronómico, una obra clave que promete cambiar la dinámica nocturna y de esparcimiento del paseo sanjuanino.

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    Este proyecto forma parte de la etapa final de refuncionalización del parque, buscando ordenar la oferta de servicios para los miles de sanjuaninos y turistas que lo visitan a diario, especialmente durante los fines de semana.

    ¿Cómo será el nuevo sector gastronómico del Parque de Mayo?

    La iniciativa apunta a crear un espacio moderno, seguro y estéticamente integrado al paisaje natural del parque. Aunque el pliego final definirá los detalles técnicos, el proyecto contempla:

    Locales comerciales fijos: Espacios para cafeterías, heladerías y propuestas de comida rápida o gourmet.

    Sector de terrazas al aire libre: Áreas con mesas, sombrillas y luminaria sustentable para disfrutar de las tardes y noches sanjuaninas.

    Ordenamiento de food trucks: Un sector delimitado y con servicios básicos (electricidad y agua) para los carros de comida rápida, evitando la dispersión informal.

    Baños públicos y accesibilidad: Rampas y sanitarios modernos para garantizar que sea un espacio inclusivo.

    Con esta obra, se busca no solo jerarquizar el Parque de Mayo como atractivo turístico, sino también ofrecer una alternativa gastronómica segura y de calidad en pleno centro sanjuanino, potenciando el empleo local en el sector privado.

    Los detalles de la licitación

    El llamado a licitación abre el juego a inversores y empresarios del sector gastronómico de la provincia. Los pliegos de bases y condiciones establecerán los requisitos de construcción, los cánones mensuales y los plazos de concesión para quienes resulten adjudicados.

    Se espera que en las próximas semanas se realice la apertura de sobres para conocer las propuestas técnicas y económicas, con el objetivo de que las obras puedan comenzar antes de fin de año.

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