Policía de San Juan: este año, efectivos salvaron la vida de 17 niños con maniobras de RCP

El rápido accionar y la preparación de la Policía de San Juan se transformaron en un verdadero escudo para los más chicos. En lo que va de 2026, las intervenciones policiales de urgencia permitieron salvar la vida de 17 bebés y niños en la provincia. En todos los casos, la aplicación inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y desobstrucción de vías aéreas resultó clave antes de la llegada de las ambulancias.

Según las estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad local, entre enero y julio de este año los efectivos auxiliaron a menores de entre 2 meses y 3 años de edad. El desglose mensual de los milagros en la calle muestra una constante de casos: uno en enero, tres en febrero, uno en marzo, tres en abril, dos en mayo, cuatro en junio (el mes con más actividad) y tres en lo que va de julio.

Además de estas reanimaciones, durante marzo, abril y junio, el personal policial tuvo que vestir el traje de parteros improvisados para asistir nacimientos en plena vía pública o domicilios.

Ahogamientos con leche y comida: el enemigo principal de los bebés Los datos policiales revelan un mapa de las emergencias más comunes en los hogares sanjuaninos. La zona sur del Gran San Juan (que abarca sectores de Rawson y Pocito) fue la que registró la mayor cantidad de llamados de auxilio.

Respecto a las causas que originaron las asfixias: El 60% de los casos se debió a ahogamientos por ingesta de alimentos o leche materna en lactantes.

El 40% restante fue provocado por la obstrucción de la vía aérea tras tragarse objetos o elementos externos. En cada uno de estos episodios, la templanza y el conocimiento técnico de los policías permitieron estabilizar a los niños para que luego ingresaran fuera de peligro a los servicios de urgencia de los hospitales de la provincia.