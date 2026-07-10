Los estados de WhatsApp de un policía minutos antes de ser hallado muerto

Los últimos estados de WhatsApp del policía causaron fuerte impacto. El cuerpo fue hallado sin vida en el interior de un automóvil.

La repentina muerte de Matías Deheza, un joven agente de la Policía de Santiago del Estero cuyo cuerpo fue hallado sin vida con un impacto de bala en el interior de un automóvil, provocó un escenario de profundo dolor y consternación en el barrio Villa del Carmen y en toda la fuerza de seguridad local. El trágico episodio motivó el inicio de una urgente investigación judicial para determinar las causales del deceso.

A las pocas horas de confirmarse el luctuoso hallazgo, la comunidad virtual comenzó a replicar con asombro los últimos estados que el funcionario policial había subido a su cuenta de WhatsApp. Esas publicaciones, de marcado tono reflexivo y emocional, adquirieron un significado desgarrador para sus allegados tras el desenlace final, convirtiéndose en el epicentro de las dedicatorias y despedidas en las plataformas digitales.

Mensajes de despedida y el avance de la investigación Entre las capturas que se viralizaron se destaca una fotografía junto a un menor de edad, la cual estaba acompañada por una emotiva y protectora promesa: "Si no puedo estar contigo en el vuelo, seré el viento que te impulse a llegar". Asimismo, Deheza había plasmado una extensa plegaria en la que solicitaba fortaleza espiritual, templanza y paz para poder sobrellevar los momentos más complejos y adversos de la existencia cotidiana.

"Pedía sabiduría, paciencia y calma para afrontar los momentos difíciles de la vida", señalaron compañeros de la fuerza que compartieron su oración.