Conmoción por la muerte de un policía

El sargento primero Mariano Bravo, de 43 años, murió tras un grave accidente de tránsito en la Ruta Provincial Nº 6, en Santiago del Estero.

La fuerza policial de la provincia de Santiago del Estero y los vecinos del interior santiagueño se encuentran conmocionados tras confirmarse el fallecimiento del sargento primero Mariano Bravo, quien había sufrido un grave accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial Nº 6, en el tramo que une Quimilí con la localidad de Otumpa, por donde también se encuentra Cejolao.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7.30 del sábado 4 de julio, en inmediaciones del predio del INTA. Por causas que aún son investigadas, el automóvil que conducía Bravo perdió el control, volcó y terminó sobre la banquina.

A raíz del fuerte impacto, el efectivo policial, de 43 años y con domicilio en la localidad de Sachayoj, sufrió un severo traumatismo de cráneo. Tras recibir las primeras asistencias en el lugar del accidente, fue trasladado de urgencia a un centro de salud de la ciudad de Santiago del Estero debido a la gravedad de las lesiones.

Horas más tarde se confirmó el fallecimiento del efectivo policial Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, en las últimas horas se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las heridas sufridas en el vuelco.

La noticia causó profundo pesar entre sus familiares, compañeros de la fuerza y allegados, quienes expresaron su dolor por la pérdida del uniformado.