Recuperaron en Capital un auto que había sido robado en Mendoza hace cuatro años

El vehículo fue localizado durante un operativo de la Brigada de Investigaciones Norte en pleno microcentro sanjuanino.

Un operativo de la Brigada de Investigaciones Norte permitió recuperar en San Juan un automóvil que era intensamente buscado por la Justicia de Mendoza desde 2022, en el marco de una causa por robo calificado.

El procedimiento se llevó a cabo este lunes en el microcentro capitalino, luego de una investigación realizada por efectivos de la Dirección Coordinación Judicial D-5, quienes lograron establecer el paradero del vehículo.

El rodado fue hallado en la intersección de las calles San Luis y Sarmiento. Se trata de un Peugeot 207 de color gris oscuro.

Al verificar la información en los sistemas policiales, los investigadores confirmaron que el automóvil registraba un pedido de secuestro vigente por el delito de robo calificado, con intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Mendoza. El requerimiento judicial había sido emitido en 2022.