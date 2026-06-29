Capital: Biciescuelas Argentinas llegó a Plaza Italia para enseñar seguridad vial a los más chicos

La Plaza Italia, en Capital, interrumpió su ritmo habitual para transformarse en el escenario de una jornada de Biciescuelas Argentinas , un programa federal que busca promover la educación vial desde la infancia. En esta ocasión, los protagonistas fueron los alumnos de la Escuela Clara Rosa Cortínez , quienes cambiaron por unas horas las aulas por un circuito de aprendizaje sobre ruedas.

La propuesta, que conjuga la educación no formal con el juego, apuntó a un objetivo urgente: dotar a las infancias de herramientas teóricas y prácticas sobre prevención vial . En un contexto urbano donde el parque automotor crece de forma sostenida, fomentar la convivencia armónica entre peatones, ciclistas y automovilistas se ha vuelto una prioridad para las agendas educativas locales.

La metodología de la jornada esquivó deliberadamente la seriedad de una charla teórica. En su lugar, el equipo de coordinadores desplegó un circuito didáctico transitable , diseñado con señales de tránsito a escala, sendas peatonales y semáforos interactivos para conquistar el entusiasmo de los chicos.

Montados en bicicletas adecuadas para sus edades, los alumnos debieron s ortear diferentes situaciones cotidianas de la vía pública. El desafío consistió en aprender a interpretar cuándo frenar, cómo anticipar un giro utilizando el propio cuerpo y la importancia vital de respetar las prioridades de paso, especialmente las del peatón.

"Cuando les ponés un casco y los subís a la bici en un entorno controlado, los chicos asimilan las normas de una manera orgánica. Dejan de ver la señal de 'PARE' como un dibujo en un manual y la entienden como una acción que protege su vida y la del otro", explicaba uno de los instructores a cargo de la actividad.

Además del circuito, el encuentro contó con diversas actividades lúdicas y recreativas. Talleres rápidos sobre el uso correcto del casco, juegos de trivia sobre normas de tránsito y dinámicas grupales sirvieron para fijar conceptos clave que los alumnos se llevaron a sus casas, convirtiéndose automáticamente en multiplicadores de estos mensajes dentro de sus propios núcleos familiares.

Sembrar hoy la ciudad del mañana

El balance del encuentro dejó un saldo muy positivo tanto para los docentes de la institución como para los organizadores. La participación activa de los alumnos de la Escuela Clara Rosa Cortínez demostró que el interés de las infancias por el espacio público está intacto, siempre y cuando se les propongan dinámicas que hablen su propio idioma.

Al cierre de la jornada, las autoridades y coordinadores del programa expresaron su profundo agradecimiento a la comunidad educativa y al municipio de Capital por el compromiso demostrado. El Encuentro de Biciescuelas Argentinas en San Juan no sólo dejó una tarde de entretenimiento y recreación, sino también el cimiento de hábitos fundamentales para construir una ciudad con mayor conciencia vial, donde la bicicleta sea sinónimo de salud, sustentabilidad y, por sobre todas las cosas, seguridad.