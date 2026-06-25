Creen que una descompensación provocó el choque fatal en Capital

La Justicia investiga si una descompensación al volante fue el desencadenante del siniestro vial ocurrido durante la noche del miércoles en Capital , que terminó con la muerte de un hombre de 67 años identificado como Edgar Aníbal Bravo.

Murió una nena de 2 años en un violento choque sobre la Panamericana y su madre está grave

El hecho se registró alrededor de las 23:20 sobre calle Periodista Sanjuanino, entre Estrada y Pedro de Valdivia . Según explicó el fiscal de la causa, una de las hipótesis que se analiza es que la víctima haya sufrido un problema de salud instantes antes del choque.

"Estamos esperando el resultado de la autopsia para determinar si esta persona tuvo alguna descompensación o algún problema médico ", señaló el fiscal Francisco Pizarro en rueda de prensa. Además, indicó que las pericias realizadas hasta el momento aportaron elementos que alimentan esa línea investigativa.

Entre esos indicios figura la ausencia de huellas de frenado sobre la calzada. También se cuenta con registros fílmicos que muestran parte de la secuencia del accidente.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, Bravo conducía un Chevrolet Onix en sentido sur-norte por calle Periodista Sanjuanino y viajaba acompañado por su esposa, un hijo y una hija. Todos regresaban de la tradicional fogata de San Juan Bautista.

Por delante circulaba una Toyota Hilux conducida por un hombre de apellido Firmapaz. Al llegar a la zona de calle Estrada, la camioneta inició una maniobra de giro hacia la derecha y fue impactada desde atrás por el automóvil.

Tras la colisión, el Chevrolet continuó su marcha durante varios metros hasta terminar estrellándose contra un árbol ubicado sobre el costado de la calle.

Según precisó el fiscal, la camioneta regresó inmediatamente al lugar para asistir a los ocupantes del vehículo siniestrado.

Dos familiares internados

Como consecuencia del impacto, Bravo falleció en el lugar. En tanto, su esposa, que viajaba como acompañante, y uno de sus hijos fueron trasladados al Hospital Rawson con diversos politraumatismos.

La mujer sería quien presentaba el cuadro más delicado al momento de ser asistida, aunque hasta ahora no trascendió un parte oficial sobre su evolución. La hija del matrimonio, que también viajaba en el vehículo, no sufrió lesiones de consideración.

La investigación continúa con la incorporación de pericias mecánicas, testimonios y el resultado de la autopsia, que será determinante para establecer si la tragedia se produjo a raíz de una maniobra de conducción o si estuvo precedida por una descompensación del conductor.