    • 31 de julio de 2026 - 14:43

    Violento choque entre un colectivo de la Red Tulum y un camión cargado con chanchos en Ruta 20

    El accidente ocurrió este viernes al mediodía, en el departamento 9 de Julio. Varias ambulancias asistieron a los heridos y, según testigos, al menos seis personas fueron trasladadas al Hospital Rawson.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un fuerte siniestro vial se registró este viernes al mediodía sobre Ruta Nacional 20, a la altura de calle Solís, en un tramo ubicado antes del cementerio parquizado del departamento 9 de Julio, cuando un colectivo de la Red Tulum y un camión que transportaba chanchos protagonizaron una violenta colisión.

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    Según las primeras informaciones, el colectivo, correspondiente a la línea 341, realizaba su recorrido habitual desde Capital hacia Caucete cuando ocurrió el impacto. De acuerdo con el relato de testigos que presenciaron el hecho, el camión habría ingresado de manera repentina a la Ruta 20 desde una calle lateral, sin darle margen de maniobra al conductor del transporte público para evitar la colisión.

    Como consecuencia, el interno de la línea 341 impactó con su parte frontal contra el lateral izquierdo del vehículo de carga, provocando importantes daños materiales y un importante despliegue de los servicios de emergencia.

    Varias ambulancias llegaron al lugar para asistir a los pasajeros y a los conductores involucrados. Según testigos apostados en la zona, al menos seis personas fueron trasladadas al Hospital Rawson, entre ellas el chofer del colectivo, aunque hasta el momento no trascendió un parte oficial sobre el estado de salud de los heridos.

    El siniestro obligó a interrumpir totalmente el tránsito en el sector de la Ruta 20, mientras personal policial, efectivos de emergencias y peritos trabajan en la asistencia de las víctimas y en la recolección de pruebas para establecer con precisión cómo se produjo el choque.

    Las autoridades recomendaron evitar la zona y utilizar caminos alternativos hasta que finalicen las tareas y se normalice la circulación.

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