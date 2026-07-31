El emotivo mensaje de monseñor Lozano a la familia previo a que la Catedral abra sus puertas: los sanjuaninos ya despiden a las víctimas

El arzobispo de San Juan encabezó un responso junto a los familiares de las cuatro víctimas de la tragedia aérea de Valle Fértil. Luego, la Catedral abrió sus puertas para que los sanjuaninos pudieran dar el último adiós.

Con una emotiva ceremonia íntima, el arzobispo de San Juan despidió a las cuatro víctimas fatales de la peor tragedia aérea de la historia de San Juan. Fotos: Daniel Arias / Diario de Cuyo

En medio de un profundo clima de dolor, el arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, brindó un sentido mensaje a los familiares y allegados de las cuatro víctimas del accidente aéreo ocurrido el miércoles pasado en Valle Fértil, minutos antes de que la Catedral de San Juan abriera sus puertas al público para el último adiós.

El responso se realizó en un ámbito íntimo, ya que desde el arribo de los féretros al templo no se había realizado ninguna oración. El propio Lozano explicó que se trató de una reflexión espontánea. "Fue algo espontáneo, no preparé algo escrito. Fue una oración, un primer responso que hicimos, porque desde que habían llegado acá a la Catedral no se había hecho ninguna oración", señaló.

Durante su mensaje, el obispo evocó un pasaje del Evangelio de San Juan, en el que Jesús les anuncia a sus discípulos que va a prepararles un lugar. A partir de esa lectura, reflexionó sobre el difícil momento que atraviesan los seres queridos de las víctimas.

"Frente a la muerte, a la partida, también nos quedamos sin palabras y nos cuesta comprender eso, y cómo nos alienta el abrazo de los familiares, los amigos, o aun de gente que no conocemos, pero que nos alienta en el camino", expresó Lozano.

Sus palabras conmovieron profundamente a los presentes, que acompañaron el responso en un clima de recogimiento y emoción.