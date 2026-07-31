    • 31 de julio de 2026 - 13:45

    El emotivo mensaje de monseñor Lozano a la familia previo a que la Catedral abra sus puertas: los sanjuaninos ya despiden a las víctimas

    El arzobispo de San Juan encabezó un responso junto a los familiares de las cuatro víctimas de la tragedia aérea de Valle Fértil. Luego, la Catedral abrió sus puertas para que los sanjuaninos pudieran dar el último adiós.

    Con una emotiva ceremonia íntima, el arzobispo de San Juan despidió a las cuatro víctimas fatales de la peor tragedia aérea de la historia de San Juan. Fotos: Daniel Arias / Diario de Cuyo

    Con una emotiva ceremonia íntima, el arzobispo de San Juan despidió a las cuatro víctimas fatales de la peor tragedia aérea de la historia de San Juan. Fotos: Daniel Arias / Diario de Cuyo

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En medio de un profundo clima de dolor, el arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, brindó un sentido mensaje a los familiares y allegados de las cuatro víctimas del accidente aéreo ocurrido el miércoles pasado en Valle Fértil, minutos antes de que la Catedral de San Juan abriera sus puertas al público para el último adiós.

    Leé además

    San Juan acompañó con respeto y profundo dolor la llegada de las víctimas a la Catedral. (Fotos: Daniel Arias)

    El doloroso funeral, en imágenes: San Juan abraza a familiares, amigos y compañeros de las víctimas de la tragedia aérea

    Por Redacción Diario de Cuyo
    que decia la nota que dejo el femicida de gemma alvarez antes del crimen

    Qué decía la nota que dejó el femicida de Gemma Álvarez antes del crimen

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El responso se realizó en un ámbito íntimo, ya que desde el arribo de los féretros al templo no se había realizado ninguna oración. El propio Lozano explicó que se trató de una reflexión espontánea. "Fue algo espontáneo, no preparé algo escrito. Fue una oración, un primer responso que hicimos, porque desde que habían llegado acá a la Catedral no se había hecho ninguna oración", señaló.

    Durante su mensaje, el obispo evocó un pasaje del Evangelio de San Juan, en el que Jesús les anuncia a sus discípulos que va a prepararles un lugar. A partir de esa lectura, reflexionó sobre el difícil momento que atraviesan los seres queridos de las víctimas.

    "Frente a la muerte, a la partida, también nos quedamos sin palabras y nos cuesta comprender eso, y cómo nos alienta el abrazo de los familiares, los amigos, o aun de gente que no conocemos, pero que nos alienta en el camino", expresó Lozano.

    Sus palabras conmovieron profundamente a los presentes, que acompañaron el responso en un clima de recogimiento y emoción.

    Finalizada la oración, se abrieron las puertas de la Catedral para que toda la comunidad pudiera ingresar a despedir a Carlos Heredia, director de Protección Civil; Marcelo Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía; y Jorge Carbajal, subjefe de Bomberos.

    Desde ese momento, el ingreso de sanjuaninos fue incesante. Pese a las condiciones climáticas adversas con la presencia de viento Zonda, cientos de sanjuaninos se acercan al templo para rendir homenaje a los cuatro servidores públicos, en una muestra de respeto, gratitud y profundo pesar por una tragedia que conmovió a toda la provincia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Aplausos y profundo dolor al momento de la llegada de los féretros: los sanjuaninos despiden a las víctimas de la tragedia aérea

    Aplausos y profundo dolor al momento de la llegada de los féretros: los sanjuaninos despiden a las víctimas de la tragedia aérea

    tres nuevos detenidos por el saqueo a la casa de la jubilada encontrada muerta en santa lucia: buscan a mas sospechosos

    Tres nuevos detenidos por el saqueo a la casa de la jubilada encontrada muerta en Santa Lucía: buscan a más sospechosos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    conmocion por la muerte de una mujer en extranas circunstancias

    Conmoción por la muerte de una mujer en extrañas circunstancias

    Por Redacción Diario de Cuyo
    identificaron a las victimas: tres muertos por el choque de una camioneta que quedo partida en dos

    Identificaron a las víctimas: tres muertos por el choque de una camioneta que quedó partida en dos

    Por Redacción Diario de Cuyo