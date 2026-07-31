Tres nuevos detenidos por el saqueo a la casa de la jubilada encontrada muerta en Santa Lucía: buscan a más sospechosos

La UFI Delitos Especiales detuvo a tres hombres acusados de participar en el vaciamiento de la vivienda de Ángela Álvarez.

La investigación por el saqueo de la vivienda de Ángela "Lita" Álvarez, la jubilada de 81 años hallada sin vida en su casa del barrio Alberdi, en Santa Lucía, sumó un nuevo avance. Tras una serie de allanamientos realizados este jueves, la UFI Delitos Especiales detuvo a tres hombres sospechados de haber participado del vaciamiento de la propiedad mientras el cuerpo de la mujer permanecía en el interior.

Los nuevos detenidos no fueron identificados aún. Según la hipótesis de los investigadores, los sospechosos no ingresaron una sola vez al inmueble de calle Zuviría. Creen que realizaron un "robo hormiga", es decir, que retiraron bienes en distintos ingresos para evitar llamar la atención de los vecinos.

Por el momento, a los nuevos aprehendidos se les achaca el delito de hurto, una figura penal que sanciona la apropiación de bienes ajenos sin violencia ni fuerza sobre las personas. La causa no los vincula con la muerte de Álvarez. De acuerdo con la médica legista, el cuerpo no presentaba signos de una muerte violenta y la principal hipótesis es que la mujer falleció por causas naturales.

La magnitud del saqueo fue advertida por familiares de la víctima, quienes detectaron el faltante de una cocina, una garrafa, un televisor, una mesa, sillas, ropa de cama y otros elementos. Las cámaras de seguridad de la zona también fueron determinantes: registraron a dos hombres retirando pertenencias de la vivienda en un carrito.

El episodio salió a la luz cuando los delincuentes intentaron llevarse una heladera. Un vecino advirtió la maniobra y dio aviso a la Policía. En ese procedimiento fue detenido Gabriel Pozo Ale, de 32 años, mientras que otro sospechoso logró escapar.