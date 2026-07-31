Identificaron a las víctimas: tres muertos por el choque de una camioneta que quedó partida en dos

Tres personas murieron y una cuarta resultó gravemente herida este jueves por el choque de una camioneta, que quedó partida en dos , en la autopista Córdoba-Rosario, cerca de la localidad de Morrison.

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Según informaron medios locales, la tragedia ocurrió a la altura del kilómetro 515, sentido a Rosario, donde la Toyota Hilux habría perdido el control , por circunstancias que son motivo de investigación, y colisionó contra el guardarraíl y un cartel situado al costado de la ruta .

Como consecuencia del violento impacto, el vehículo se partió en dos , tres de los ocupantes fallecieron en el acto y el restante, un hombre de 47 años con domicilio en Capilla del Monte, sufrió lesiones de consideración, por lo que fue derivado al hospital de Bell Ville .

Los investigadores sospechan de distintos factores que pudieron haber incidido en el suceso: un exceso de velocidad o una mala maniobra .

Además, conforme a las primeras averiguaciones, se acreditó hasta el momento que otro vehículo no participó en el accidente fatal.

Personal de la Policía Caminera, efectivos de la Policía de Córdoba y bomberos voluntarios de Morrison acudieron a la zona para el operativo de emergencia, que consistió en la habilitación del tránsito en media calzada.

Por su parte, peritos de la Policía Científica desarrollaron análisis de rigor en el lugar, a fin de esclarecer lo ocurrido.

Quiénes eran las víctimas

Las autoridades de la Policía de Córdoba confirmaron en el lugar el fallecimiento instantáneo de tres de los ocupantes:

Fabiana Delgado (61): trabajadora de la salud oriunda de la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires, donde se desempeñaba en el hospital local.

Bárbara Kan (51): también acompañante en el rodado.

Juan Ignacio Carabajal (17): un adolescente que viajaba en la unidad (si bien en las primeras horas trascendió que se trataba de un joven de 29 años, fuentes oficiales rectificaron luego su edad).

En tanto, el conductor de la camioneta fue identificado como Jorge Carabajal (47), domiciliado en la localidad cordobesa de Capilla del Monte.

El hombre sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia por los servicios de emergencia al Hospital Regional de Bell Ville, donde permanece internado con pronóstico reservado.