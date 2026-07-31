Ceuta vive una situación límite: casi 49.000 personas cruzaron la frontera en un día y ya son 27 los muertos

La ciudad española de Ceuta atraviesa horas críticas tras un ingreso masivo de migrantes desde Marruecos que, según estimaciones del Gobierno, alcanzó las 49.000 personas en apenas 24 horas. La llegada incesante de hombres, mujeres y jóvenes desbordó la capacidad de respuesta de las autoridades y convirtió a la ciudad en el epicentro de una de las mayores crisis migratorias registradas en la frontera sur de Europa.

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Las entradas se produjeron tanto a nado como por el espigón fronterizo del Tarajal, donde miles de personas aprovecharon la falta de controles efectivos para ingresar a territorio español. Las imágenes muestran a numerosos jóvenes caminando por las calles de Ceuta sin un destino definido, mientras las fuerzas de seguridad intentan reorganizar el operativo.

La tragedia también golpeó al mar. El balance de víctimas fatales ascendió a 27 personas, que murieron ahogadas durante los intentos de cruzar el estrecho. Equipos de rescate y efectivos de la Guardia Civil continúan trabajando en la zona ante el temor de que el número de fallecidos pueda aumentar.

El fuerte flujo migratorio se produce después de varios días de presión sostenida sobre la frontera. Según datos de las autoridades de Ceuta, en la última semana ya se habían registrado entre 1.500 y 2.000 ingresos irregulares diarios, una situación que terminó agravándose de manera drástica durante la jornada del jueves.

La magnitud de la crisis obligó a modificar el despliegue policial. Un cordón de seguridad instalado para contener el avance de los migrantes fue finalmente retirado ante la imposibilidad de frenar la llegada de miles de personas, que continuaron avanzando hacia el interior de la ciudad.

En ese contexto, los sindicatos policiales españoles denunciaron que las autoridades marroquíes no estarían actuando para impedir los cruces, mientras crece el malestar entre las fuerzas de seguridad por el desborde operativo. Frente al escenario, el Gobierno de Ceuta solicitó al Ejecutivo español la declaración del estado de emergencia nacional y el despliegue del Ejército para reforzar el control fronterizo.

Al mismo tiempo, España y Marruecos iniciaron conversaciones para acelerar la devolución de migrantes que ingresaron de manera irregular, en un intento por contener una crisis que también generó repercusiones internacionales.

La situación ya provocó reacciones en otros países europeos y en Estados Unidos, donde distintos dirigentes expresaron su preocupación por el impacto de la crisis migratoria y reclamaron medidas urgentes para controlar el flujo de personas hacia territorio español.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado refuerzan su presencia en Ceuta

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han reforzado el dispositivo desplegado en Ceuta la crisis migratoria con el apoyo de 98 nuevos efectivos de la Guardia Civil, aumentarán el despliegue de la Policía Nacional hasta llegar a 225 efectivos para de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de Prevención y Reacción (UPR), un helicóptero, el buque ‘Duque de Ahumada’ y otros medios marítimos y aéreos.

Según ha informado este viernes el Ministerio del Interior, en el caso de la Policía Nacional, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha enviado un equipo de seis especialistas para apoyar las labores de reseña y documentación.

Asimismo, los efectivos de la UIP y de la UPR destinados en Ceuta doblarán turnos mediante la realización de jornadas extraordinarias. Al dispositivo se incorporaron este jueves tres equipos de la UIP procedentes de Sevilla y, en los próximos días, se sumarán efectivos de la UIP Central y de la UIP de Málaga, hasta completar un despliegue de 225 agentes dedicados específicamente a tareas de seguridad ciudadana.