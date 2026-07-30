Más de 2.000 migrantes cruzaron a nado desde Marruecos a España y una ciudad pidió declarar la emergencia nacional

La tensión crece minuto a minuto en la ciudad española de Ceuta, donde la llegada masiva de migrantes desde Marruecos mantiene en alerta a las autoridades. Solo en los últimos cinco días, alrededor de 2.000 personas lograron cruzar a nado hasta territorio español, una cifra que representa cerca del 2% de la población de la ciudad autónoma y que ya es considerada una de las mayores oleadas migratorias registradas en la zona.

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Durante este jueves, el flujo continuó con el ingreso de varios cientos de personas más, lo que provocó momentos de fuerte tensión en la frontera. Las fuerzas de seguridad realizaron cargas policiales para intentar contener el avance de los migrantes, mientras muchos de ellos optaron por atravesar el espigón del Tarajal para ingresar a Ceuta.

Ante la magnitud de la crisis, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solicitó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que declare una situación de interés para la Seguridad Nacional, una figura contemplada en la Ley 36/2015 que permitiría reforzar la intervención del Estado e, incluso, habilitar el despliegue de fuerzas militares.

La petición fue respaldada por todos los bloques políticos de la Asamblea de Ceuta —PP, PSOE, Vox, MDyC y Ceuta Ya!—, que además reclamaron el cierre de la frontera del Tarajal y una mayor presencia de efectivos para controlar los ingresos irregulares.

Según las autoridades locales, el fenómeno adquirió un "salto cualitativo", ya que muchos migrantes comenzaron a ingresar caminando por el espigón, además de hacerlo por vía marítima.

El cambio en la legislación y el aumento de los cruces

Las llegadas masivas suelen intensificarse durante el verano europeo, aunque este año la situación se agravó tras un reciente fallo del Tribunal Supremo español que modificó la aplicación de las denominadas "devoluciones en caliente", un mecanismo utilizado para rechazar de manera inmediata a quienes ingresan irregularmente por la frontera.

Desde el Gobierno de Ceuta sostienen que este cambio jurídico pudo incentivar nuevos intentos de cruce, pese al enorme riesgo que representa atravesar el mar. De acuerdo con Juan Jesús Vivas, unas 60 personas murieron durante el último mes intentando llegar a nado desde Marruecos.

El Gobierno español enviará al ministro del Interior

Frente a la escalada del conflicto, el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, confirmó que este viernes viajará a Ceuta para analizar la situación junto al presidente de la ciudad y al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.

El objetivo será evaluar nuevas medidas para reforzar el control fronterizo y coordinar la respuesta del Estado ante una crisis que recuerda a la histórica entrada masiva de migrantes ocurrida en 2021.

La respuesta de Marruecos

Desde Marruecos, fuentes diplomáticas aseguraron que existe cooperación con España en materia migratoria y rechazaron cualquier responsabilidad oficial en los cruces masivos.

Según indicaron, los recientes intentos de ingreso irregular estarían impulsados por organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas y al tráfico ilegal de migrantes, y no responderían a una política de las autoridades marroquíes para facilitar la inmigración irregular.

Mientras tanto, la situación en Ceuta continúa siendo crítica y las autoridades locales esperan una respuesta inmediata del Gobierno español para evitar que la crisis siga escalando.