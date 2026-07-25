España arde con más de 88.600 afectados y tres provincias en emergencia nacional

España atraviesa una de las jornadas más críticas del verano por los incendios forestales , con decenas de localidades evacuadas, rutas cortadas y grandes extensiones consumidas por las llamas. Madrid, Ávila y Toledo quedaron bajo emergencia de interés nacional, mientras nuevos focos obligaron a desalojar a miles de personas en Castellón.

Hay al menos 80.000 evacuados por el incendio que azota Madrid y el sur de Francia

La información fue actualizada cerca de las 23 de este sábado en España —18 en Argentina— . El último balance disponible indicaba que solamente entre Madrid y Ávila había 88.620 personas evacuadas o confinadas , mientras que el fuego había afectado más de 45.000 hectáreas en ambas regiones.

El balance del Ministerio del Interior contabilizaba 59.488 personas evacuadas y otras 29.132 confinadas entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. En territorio madrileño había 29.488 desalojados y 21.132 vecinos obligados a permanecer dentro de sus viviendas; en Ávila, unos 30.000 evacuados y 8.000 confinados.

Los incendios permanecen sin controlar en amplias zonas de Madrid y Ávila, donde las autoridades desplegaron miles de efectivos y medios aéreos.

Las autoridades mantenían evacuadas 16 localidades de Ávila y 12 de Madrid . Entre las poblaciones afectadas se encontraban Piedralaves, La Adrada, Casillas, Sotillo de la Adrada, Burgohondo, Casavieja, Chapinería, Robledo de Chavela, Cadalso de los Vidrios y Cenicientos.

El fuego dañó además la movilidad de la región. Más de 100 kilómetros de la red vial madrileña continuaban afectados y al menos 11 carreteras mantenían restricciones o cortes, entre ellas diferentes tramos de la M-501, la M-507, la M-540 y la M-512.

Más de 3.400 efectivos y 29 aeronaves participaron este sábado del operativo en Madrid y Ávila. El despliegue reunió a militares de la Unidad Militar de Emergencias, agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, bomberos, brigadistas, Protección Civil, especialistas ambientales e investigadores.

El jefe de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo, explicó que los incendios todavía no estaban controlados, aunque consideró que la situación general sí permanecía bajo control operativo. Las autoridades anticiparon una noche complicada, pero estimaron que las condiciones podrían mejorar ligeramente durante el domingo.

El avance del fuego obligó a evacuar o confinar localidades de Madrid, Ávila y Toledo, además de provocar cortes en numerosas carreteras.

Toledo se sumó a la emergencia nacional

El Gobierno español amplió este sábado la emergencia de interés nacional a la provincia de Toledo, que se sumó a Madrid y Ávila. La decisión fue tomada después de que los incendios pasaran al nivel operativo más elevado, con el objetivo de centralizar la coordinación y distribuir los recursos disponibles.

El avance de las llamas obligó a evacuar localidades como Sartajada, Almendral de la Cañada y La Iglesuela del Tiétar. También se dispuso el desalojo de las urbanizaciones El Pinar y El Romillo, en Almorox, mientras permanecían interrumpidos algunos accesos entre Toledo y Madrid.

Según el último recuento difundido al cierre de la jornada, 11 localidades toledanas estaban alcanzadas por órdenes de evacuación. La incorporación de Toledo al operativo nacional mostró que el riesgo ya no estaba limitado a los incendios de Madrid y Ávila.

Castellón abrió un nuevo frente con 15.000 evacuados

La situación también se agravó en la Comunidad Valenciana. Un incendio declarado en La Vall d’Uixó, Castellón, obligó a evacuar a alrededor de 15.000 personas de 15 municipios y a confinar a más de 32.000 vecinos de La Vall d’Uixó y Betxí.

El fuego alcanzó un perímetro aproximado de 21 kilómetros e ingresó al parque natural de la Sierra de Espadán. Las autoridades describieron su evolución como descontrolada y fuera de la capacidad inicial de extinción debido a las altas temperaturas, la baja humedad y el fuerte viento.

Al menos seis personas resultaron heridas y tres de ellas quedaron hospitalizadas por inhalación de humo. Cerca de 300 efectivos, 14 medios aéreos y unidades militares trabajaban para proteger las localidades amenazadas. Los investigadores analizaban la posibilidad de que el incendio hubiera comenzado en varios puntos diferentes.

Miles de personas tuvieron que abandonar sus viviendas mientras bomberos, brigadistas y militares intentaban impedir que las llamas alcanzaran nuevos núcleos urbanos.

Un muerto en Valencia y cinco personas hospitalizadas

Otro incendio registrado en el barranco del Salt de l’Aigua, en Manises, dejó un hombre de avanzada edad fallecido. La víctima se encontraba en un huerto cuando fue alcanzada por las llamas y su vehículo apareció completamente calcinado.

Cinco personas fueron trasladadas a centros médicos por inhalación de humo y quemaduras. Tres recibieron el alta y otras dos permanecían bajo observación. El fuego quedó controlado durante la tarde y el municipio decretó dos días de luto oficial.

Granada logró estabilizar uno de los focos

En Granada, el incendio de Pinos del Valle obligó a confinar a unos 600 habitantes y a evacuar preventivamente un campamento con alrededor de cien personas, entre ellas 73 menores. También fueron rescatadas dos personas que se encontraban en un cortijo cercano.

El operativo consiguió estabilizar el incendio alrededor de las 20. Las primeras estimaciones indicaron que había afectado unas 200 hectáreas y que ya no presentaba frentes activos capaces de avanzar libremente, aunque los equipos continuaban trabajando en la zona.

Una mejora parcial en Teruel

El incendio de Ejulve, en Teruel, entró en fase de estabilización después de afectar aproximadamente 2.900 hectáreas. La evolución favorable permitió retirar a la UME y parte de los recursos estatales, aunque unos 175 vecinos continuaban evacuados y varias carreteras seguían cortadas.

Las autoridades estimaban que los habitantes de Cuevas de Cañart, Ladruñán, Dos Torres de Mercader, El Higueral y La Algecira podrían regresar progresivamente a sus hogares durante el domingo, siempre que no se produjeran reactivaciones.

El fuego ya había quemado 108.000 hectáreas antes de esta crisis

Antes de que los actuales incendios alcanzaran toda su magnitud, España ya acumulaba cerca de 108.000 hectáreas quemadas y unos 1.900 incendios forestales durante 2026. Esa superficie cuadruplicaba la registrada en el mismo período del año anterior.

La cifra todavía no incorporaba completamente la superficie destruida durante las últimas jornadas en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón. Esto anticipa que el balance nacional volverá a crecer cuando las autoridades puedan medir con precisión cada perímetro.

El Gobierno español mantiene centralizado el mando de los principales operativos y recibió colaboración internacional mediante el Mecanismo Europeo de Protección Civil. La prioridad durante la noche será proteger las poblaciones evacuadas, contener los frentes próximos a zonas urbanas y evitar que el cambio del viento genere nuevas reactivaciones.