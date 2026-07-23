Alerta mundial: investigan dos partidos de España por apuestas millonarias y decisiones polémicas

El Mundial terminó, pero los escándalos continúan alrededor de España tras la conquista del título frente a la Selección argentina. Según reveló The Athletic, un organismo especializado en las apuestas deportivas investigó dos partidos de la Roja y otros episodios ocurridos durante la Copa del Mundo , luego de detectar movimientos millonarios considerados sospechosos.

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Las alertas fueron elevadas a la FIFA, que continuó con el seguimiento.

En un artículo publicado por el medio inglés, se detalla que el Grupo de Copenhague (organismo internacional que monitorea la integridad de las competencias) puso bajo la lupa varios encuentros del torneo tras identificar movimientos inusuales en distintos mercados de apuestas.

Los dos casos que involucran al campeón del mundo corresponden al empate sin goles frente a Cabo Verde y al tanto anulado a Ferran Torres en el partido ante Arabia Saudita.

En el 0-0 ante una de las grandes sorpresas del certamen, se registró un movimiento de 4,8 millones de dólares en la plataforma Polymarket apostados a que España no conseguiría la victoria, una cifra que despertó las alarmas de los investigadores.

En tanto, frente a Arabia Saudita, la atención está puesta en el cuarto gol convertido por Torres, que fue anulado después de una revisión del VAR que se extendió durante casi tres minutos y medio, una decisión que también generó actividad inusual en los mercados de apuestas.

De acuerdo con la publicación, el organismo supervisó los 104 partidos disputados durante el Mundial, aunque 15 encuentros fueron sometidos a una vigilancia especial y se emitieron siete “alertas amarillas” por posibles irregularidades.

Además, también se investigan otros incidentes, entre ellos la tarjeta roja mostrada a Themba Zwane, de Sudáfrica, a los 84 minutos del debut frente a México.

Otro de los casos bajo análisis involucra al delantero estadounidense Folarin Balogun. El 2 de julio, la plataforma Polymarket abrió un mercado para apostar sobre si el atacante estaría disponible para enfrentar a Bélgica, luego de haber sido expulsado frente a Bosnia y Herzegovina.

Tres días más tarde, la FIFA confirmó que la sanción había sido suspendida y que el futbolista podía jugar. Según el informe, no ocurrió lo mismo con ninguno de los otros 14 expulsados del torneo, por lo que el Grupo de Copenhague solicitó una explicación formal a la FIFA. Hasta el momento, ni el organismo ni Polymarket respondieron a la consulta de The Athletic.

El informe también estima que durante el Mundial se apostaron alrededor de 240.000 millones de dólares, aproximadamente el doble que en Qatar 2022.