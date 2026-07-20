Las 7 señales de alerta para saber si llegó la hora de cambiar tu celular

En Argentina, cambiar el celular no es una decisión impulsiva. Entre los costos elevados, los ingresos ajustados y la competencia con otras prioridades económicas, buena parte de los usuarios intenta estirar la vida útil del equipo durante tres o cuatro años —e incluso más—. La lógica habitual es que mientras encienda, envíe mensajes y abra aplicaciones básicas, se sigue usando.

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Sin embargo, ese ahorro puede terminar saliendo caro. Un teléfono lento, inseguro o con la batería agotada complica operaciones bancarias, reuniones laborales o ventas. A continuación, las siete señales principales para identificar si un teléfono aún puede rendir o si llegó el momento de renovarlo.

1. La batería ya no aguanta y te deja a mitad de día

Las baterías de iones de litio sufren un desgaste natural. Cuando la capacidad cae por debajo del 80%, el celular pierde autonomía, se apaga de forma repentina o muestra un porcentaje impreciso. Para evitar apagones, el mismo sistema suele reducir el rendimiento del procesador, haciendo el equipo más lento.

Advertencia de seguridad: Si la tapa trasera se levanta, la pantalla se despega o el cuerpo del equipo se deforma, la batería se hinchó. En este caso existe riesgo físico: se debe apagar el equipo de inmediato y llevarlo a revisión.

2. La pantalla falla, tiene marcas o el táctil no responde

El desgaste del panel se manifiesta con manchas permanentes, sombras o el efecto "burn-in" (marcas fijas de teclados o aplicaciones en pantallas OLED/AMOLED). Asimismo, si el táctil escribe solo, no responde en ciertas zonas o parpadea al bajar el brillo de noche provocando fatiga visual, el digitalizador está dañado.

3. El puerto de carga está flojo y se cae la conexión

Si es necesario mover el cable hasta encontrar una posición exacta para que cargue, existe desgaste interno en los contactos del puerto (o acumulación extrema de suciedad). Si a esto se suman cortes constantes en el Wi-Fi, falta de datos móviles o caída de Bluetooth, el hardware de comunicaciones está agotado. Al luchar por mantener la señal, el teléfono consume aún más batería.

4. El celular se calienta con tareas simples

Es esperable que un equipo levante temperatura al ejecutar juegos exigentes, grabar video o usar el GPS de forma prolongada. Lo preocupante es que se caliente al realizar acciones básicas como abrir WhatsApp, mirar redes sociales o abonar con una billetera virtual. Esto ocurre porque el procesador trabaja sobreexigido para mover apps actuales, acelerando el deterioro interno.

5. Se terminaron las actualizaciones de seguridad

Un teléfono puede lucir en buen estado por fuera pero estar desprotegido por dentro. Sin parches de seguridad periódicos, el dispositivo queda expuesto a código malicioso (malware), robo de credenciales y vulnerabilidades en billeteras virtuales o apps bancarias. Si un equipo lleva más de un año sin recibir actualizaciones, el riesgo para los datos personales es alto.

6. Las aplicaciones dejan de ser compatibles

Al intentar actualizar WhatsApp, una app bancaria o herramientas de trabajo, la tienda puede indicar que el dispositivo ya no es compatible. Las nuevas versiones requieren sistemas operativos recientes, mayor memoria y procesadores modernos. Cuando el sistema queda desactualizado, el teléfono pierde operatividad en las funciones más cotidianas.

7. El almacenamiento vive lleno aunque se borren archivos

Eliminar fotos, limpiar chats de mensajería y desinstalar aplicaciones para que el aviso de "Memoria llena" reaparezca a los pocos días es síntoma de un almacenamiento insuficiente. Las actualizaciones del sistema y los datos temporales ocupan cada vez más espacio, dejando obsoleta la capacidad de 64 GB. Actualmente, el punto de partida recomendado es de 128 GB o 256 GB con tecnologías de memoria rápidas (como UFS).

Criterio de recambio: ¿reparar o comprar?

La decisión final requiere revisar el estado general del teléfono, comparar el costo de la reparación contra el precio de un modelo nuevo y verificar cuántos años de soporte oficial le quedan al dispositivo actual.