    • 20 de julio de 2026 - 07:34

    Emiten alerta amarilla y naranja por fuertes nevadas en San Juan

    Protección Civil emitió una alerta amarilla y otra naranja por nevadas para este lunes 20 de julio. Advierten sobre acumulación de nieve, baja visibilidad y complicaciones para circular en zonas cordilleranas.

    Nevadas.

    Nevadas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió una nueva alerta meteorológica por nevadas para la madrugada y la mañana de este lunes 20 de julio. El fenómeno afectará distintos sectores de la cordillera y precordillera de la provincia, donde se esperan importantes acumulaciones de nieve, fuertes vientos y condiciones que podrían dificultar seriamente la circulación.

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    De acuerdo con el informe oficial, rige alerta amarilla para la precordillera de Pocito, Rivadavia, Sarmiento y Zonda, donde se pronostican nevadas persistentes de variada intensidad.

    En estas zonas se esperan acumulaciones de entre 30 y 50 centímetros de nieve durante el período de pronóstico, aunque esos valores podrían ser superados en algunos sectores. Además, en las áreas de menor altura las precipitaciones podrían presentarse como nieve o aguanieve. El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, posible viento blanco y una importante reducción de la visibilidad.

    Por otra parte, la Cordillera de Calingasta se encuentra bajo alerta naranja, el nivel de mayor peligrosidad en este episodio meteorológico.

    Allí se prevén nevadas intensas y persistentes, con acumulaciones estimadas de entre 100 y 150 centímetros de nieve durante todo el período de alerta. Las autoridades también advirtieron que podrían registrarse valores superiores en forma puntual, además de fuertes ráfagas que favorecerán la formación de viento blanco.

    Recomendaciones para quienes deban viajar

    Ante este escenario, Protección Civil pidió extremar las precauciones a quienes deban transitar por rutas de montaña.

    Entre las principales recomendaciones se destacan:

    • Portar cadenas para los neumáticos y colocarlas cuando lo indiquen las autoridades.
    • Verificar el nivel de líquido anticongelante del vehículo.
    • Comprobar el correcto funcionamiento del limpiaparabrisas y del sistema de desempañado.
    • Circular siempre con las luces bajas encendidas y utilizar las antiniebla únicamente cuando la visibilidad sea muy reducida.
    • Reducir considerablemente la velocidad y aumentar la distancia de seguridad con otros vehículos.
    • Evitar frenadas y maniobras bruscas sobre hielo o nieve.

    Además, aconsejan viajar con mantas, ropa de abrigo, agua, alimentos energéticos, el tanque de combustible lleno y un teléfono celular con batería suficiente o cargador portátil, para afrontar una eventual demora o interrupción del tránsito.

    Números para emergencias

    Las autoridades recordaron que, ante cualquier inconveniente, se puede solicitar asistencia a través de los siguientes canales:

    • Protección Civil: 103.
    • Vialidad Nacional: 0800-222-6272.
    • Policía de San Juan: mediante los servicios de emergencias provinciales.

    Protección Civil indicó que continuará monitoreando la evolución del fenómeno y recomendó mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales antes de emprender viajes hacia la cordillera o la precordillera.

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