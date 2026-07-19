Vialidad Nacional emitió un alerta por intensas nevadas en algunas rutas de San Juan

Vialidad Nacional emitió un parte de prensa urgente en el que advierte sobre condiciones extremas en las rutas nacionales debido a las intensas nevadas, la presencia de niebla y el congelamiento de la calzada.

Las intensas condiciones climáticas que afectan a la provincia de San Juan motivaron la emisión de un alerta crítico por parte del 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional. El organismo informó que gran parte de las rutas nacionales que atraviesan la zona cordillerana presentan un importante deterioro en las condiciones de transitabilidad debido a la acumulación de nieve, la formación de hielo sobre la calzada y la escasa visibilidad provocada por bancos de niebla.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron enfáticamente no transitar durante la noche, ya que las bajas temperaturas favorecen el congelamiento del pavimento y aumentan considerablemente el riesgo de siniestros viales.

Entre los tramos más comprometidos se encuentra la Ruta Nacional 149, tanto en el sector que conduce hacia Calingasta como en el que se dirige a Iglesia, donde se registran sectores con calzada congelada, agua nieve y acumulación de nieve.

En la Ruta Nacional 150, el tramo entre Jáchal y Rodeo presenta abundante nieve, sectores de ripio y barro sobre la calzada, mientras que el trayecto entre Jáchal e Ischigualasto también registra calzada congelada, agua nieve y nevadas.