    • 20 de julio de 2026 - 15:30

    Denuncia por presunto abuso: la Facultad de Ingeniería de la UNSJ rompió el silencio a través de un comunicado

    La unidad académica de la UNSJ difundió un comunicado tras conocerse la investigación judicial por una denuncia de presunto abuso sexual. Aseguró que activó el protocolo institucional y reafirmó su política de "tolerancia cero" ante la violencia.

    Facultad de Ingeniería de la UNSJ.

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    CAVIG.

    Investigan a un jefe administrativo de la Facultad de Ingeniería por una denuncia de abuso sexual

    A través de un comunicado, la institución manifestó su "profunda preocupación" por la situación y aseguró que desde el primer momento puso en marcha los mecanismos previstos para estos casos.

    En el documento, la facultad indicó que el hecho involucra a dos integrantes de la comunidad universitaria y remarcó que actuó "con responsabilidad y celeridad". En ese marco, explicó que intervino la Oficina por la Igualdad de Género, Contra las Violencias y la Discriminación de la UNSJ y, posteriormente, la Unidad Fiscal CAVIG, siguiendo lo establecido por el Protocolo de Actuación aprobado mediante la Ordenanza 019/2016 del Consejo Superior.

    Asimismo, las autoridades reafirmaron el compromiso institucional con una política de "tolerancia cero" frente a cualquier tipo de violencia y señalaron que continuarán trabajando junto a los organismos competentes para garantizar un ámbito universitario seguro, inclusivo y respetuoso para toda la comunidad.

    Investigan un presunto abuso sexual en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ

    Un jefe administrativo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) quedó bajo investigación judicial luego de que una empleada lo denunciara por un presunto abuso sexual ocurrido en el ámbito laboral. La causa es instruida por la Unidad Fiscal CAVIG, que ya reunió las primeras pruebas y avanzará con la audiencia de formalización en los próximos días.

    De acuerdo con la investigación, la denuncia fue presentada el pasado 12 de mayo. La mujer aseguró que, durante el tiempo en que trabajó bajo las órdenes del acusado, sufrió distintos episodios de acoso y conductas de connotación sexual que fueron escalando con el paso del tiempo.

    Según consta en la presentación judicial, la denunciante relató que el hombre habría realizado insinuaciones, comentarios y acercamientos físicos no consentidos. Además, afirmó que en una oportunidad el acusado la sujetó por la fuerza e intentó besarla.

    Por el momento, el caso continúa en etapa investigativa y la Justicia no dispuso la detención del acusado. Sin embargo, trascendió que se adoptaron medidas de protección para resguardar a la denunciante mientras avanza la causa. Será en la audiencia de formalización cuando la fiscal a cargo exponga los hechos que se le atribuyen al imputado y solicite al juez de Garantías que el proceso penal continúe con la investigación correspondiente.

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