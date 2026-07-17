    • 17 de julio de 2026 - 07:36

    Investigan a un jefe administrativo de la Facultad de Ingeniería por una denuncia de abuso sexual

    La denuncia fue radicada por una empleada que trabajaba bajo su supervisión. La causa está en manos de la UFI CAVIG y en los próximos días se realizará la audiencia de formalización.

    CAVIG.

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    Un jefe administrativo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) quedó bajo investigación judicial luego de que una empleada lo denunciara por un presunto abuso sexual ocurrido en el ámbito laboral. La causa es instruida por la Unidad Fiscal CAVIG, que ya reunió las primeras pruebas y avanzará con la audiencia de formalización en los próximos días.

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    De acuerdo con la investigación, la denuncia fue presentada el pasado 12 de mayo. La mujer aseguró que, durante el tiempo en que trabajó bajo las órdenes del acusado, sufrió distintos episodios de acoso y conductas de connotación sexual que fueron escalando con el paso del tiempo.

    Según consta en la presentación judicial, la denunciante relató que el hombre habría realizado insinuaciones, comentarios y acercamientos físicos no consentidos. Además, afirmó que en una oportunidad el acusado la sujetó por la fuerza e intentó besarla.

    Por el momento, el caso continúa en etapa investigativa y la Justicia no dispuso la detención del acusado. Sin embargo, trascendió que se adoptaron medidas de protección para resguardar a la denunciante mientras avanza la causa. Será en la audiencia de formalización cuando la fiscal a cargo exponga los hechos que se le atribuyen al imputado y solicite al juez de Garantías que el proceso penal continúe con la investigación correspondiente.

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