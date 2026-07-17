    • 17 de julio de 2026 - 09:13

    Detuvieron a tres sujetos por el balazo en la cabeza a Thiago Estrella en el barrio Los Toneles

    Los sospechosos fueron arrestados en las últimas horas y este viernes serán llevados a audiencia de control de detención y formalización.

    El tirador del barrio Los Toneles sigue sin ser hallado.&nbsp;

    El tirador del barrio Los Toneles sigue sin ser hallado. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La investigación por el ataque que sufrió Thiago Estrella en el barrio Los Toneles, en Chimbas, registró un avance clave en las últimas horas. La Justicia detuvo a tres sospechosos que este viernes comparecerán ante Tribunales en una audiencia de control de detención y formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

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    Los detenidos son Lucas Villarroel, Carlos Villarroel y Jeremías Emanuel Rodríguez Suárez, quienes fueron incorporados al legajo MPF-SJ-17224-2026, que investiga el ataque sufrido por el joven. La audiencia será encabezada por el fiscal Adolfo Díaz.

    La causa se investiga bajo la calificación provisoria de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, aunque será durante la audiencia cuando la Fiscalía exponga los elementos reunidos hasta el momento y solicite las medidas procesales que considere pertinentes respecto de cada uno de los involucrados.

    La principal hipótesis cambió

    El caso dio un giro en las últimas horas. Si bien en un primer momento los investigadores creían que el disparo se había producido durante un intento de robo, esa teoría perdió fuerza con el avance de la pesquisa.

    Ahora, la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas. Según fuentes vinculadas a la investigación, el principal sospechoso, identificado por sus iniciales L.V., mantenía conflictos previos con Thiago Estrella y ambos viven a apenas cuatro casas de distancia en el barrio Los Toneles.

    De acuerdo con algunos testimonios incorporados al expediente, el sospechoso estaba cansado de sufrir robos que atribuía a la víctima. Sin embargo, esa no es la única línea que analizan los investigadores.

    También investigan una posible disputa por narcomenudeo

    Otra versión aportada por vecinos sostiene que el enfrentamiento podría estar relacionado con una disputa territorial vinculada al narcomenudeo, una hipótesis que también es analizada por la UFI.

    Con los tres detenidos ya a disposición de la Justicia, la audiencia de este viernes será determinante para conocer el alcance de la investigación y las medidas que solicitará la Fiscalía respecto de cada uno de los involucrados, mientras continúa la reconstrucción del ataque que dejó a Thiago Estrella gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza.

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